Cinque atleti del Tau Calcio al Torneo delle Regioni

venerdì, 23 marzo 2018, 14:23

Sono cinque i ragazzi del Tau Calcio Altopascio che andranno a completare le rose degli Allievi e dei Giovanissimi della Toscana nel 57° Torneo delle Regioni, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. La gara, che partirà domani, sabato 24 marzo, in Abruzzo, riunisce ogni anno i migliori atleti di ciascuna regione, creando squadre d'eccellenza che si sfidano sul terreno di un campionato nazionale.

Nella compagine degli Allievi, anno 2001, sono entrati l'esterno destro, Marco Collecchi, e il centrocampista, Tommaso Fazzini. Due giocatori attenti e capaci che contribuiscono al bel quinto posto in classifica degli Allievi Elite amaranto.

Sono invece Filippo Amorusi, difensore centrale, e i due centrocampisti, Cosimo Caparrini e Gabriele Tavanti, i tre Tau che giocheranno nei Giovanissimi 2003 della Toscana sperando di bissare il successo dello scorso anno, quando i 2002 arrivarono sul gradino più alto del podio.

La Toscana, sia per gli Allievi che per i Giovanissimi, giocherà nel girone D, insieme a Sardegna, Campania e Umbria. Ed è proprio contro l'Umbria che i nostri amaranto si incontreranno domani, sabato 24 marzo. Domenica appuntamento con la Campania e lunedì in campo contro la compagine sarda.