Comunicazione e vaccini: incontro tra professionisti a Capannori

Altri articoli in Piana

sabato, 10 marzo 2018, 17:23

Sul consiglio comunale straordinario sulla vicenda It Risorse prendono la parola anche i capigruppo di maggioranza, Marco Remaschi (Pd) e Marco Ghimenti (ViviAmo Altopascio)

sabato, 10 marzo 2018, 16:19

Da oltre dieci anni cammina su cavi di acciaio tesi a grandi altezze. Da oltre dieci anni pratica la meditazione Zen che ha approfondito partendo proprio dall'intuizione dell'assoluto avuta camminando a grandi altezze

sabato, 10 marzo 2018, 16:09

Vicenda IT Risorse: il comune di Altopascio chiede un supplemento istruttorio e ulteriori chiarimenti alla Regione Toscana in ordine all’autorizzazione che la stessa Regione ha rilasciato a IT Risorse per svolgere attività di deposito e recupero rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, nell’immobile di via del Palazzaccio

sabato, 10 marzo 2018, 16:07

Valorizzare le eccellenze naturalistiche, salvaguardare i boschi e le aree verdi e creare nuove opportunità. Sono questi gli obiettivi dell'amministrazione comunale che entro la fine dell'estate realizzerà due corridoi ecologici nel Compitese

sabato, 10 marzo 2018, 13:54

Il Pd di Montecarlo ed il gruppo consiliare di minoranza “Progetto Comunità” esprimono preoccupazione per quanto emerso nell’inchiesta giudiziaria che vede indagati alcuni rappresentanti della maggioranza di centrodestra del comune di Montecarlo

sabato, 10 marzo 2018, 13:42

Stamani ha aperto ufficialmente i battenti la ventinovesima edizione della Mostra Antiche Camelie della Lucchesia che per quattro fine settimana, fino al 2 aprile, aprirà il Borgo delle Camelie - i paesi di S. Andrea e Pieve di Compito – agli appassionati di questa pianta asiatica giunta in Italia nel...