Con il cuore per Altopascio: "IT Risorse, la vicenda continua ad alimentare uno spaccato fra l'amministrazione e la popolazione"

sabato, 10 marzo 2018, 11:27

Dopo il consiglio straordinario, svoltosi ieri sera ad Altopascio, sulla vicenda riguardante IT Risorse, l'associazione Con il cuore per Altopascio commenta quanto accaduto:

"Quando il mare è calmo - esordisce - ognuno può fare da timoniere,ma chi vuol governare, deve imparare a dire no e sarebbe stato il caso che la sindaca, lo avesse fatto riguardo all'insediamento di una azienda di rifiuti pericolosi a meno di 500 mt dal centro del paese! Purtroppo la vicenda relativa alla IT Risorse continua ad alimentare uno spaccato,a questo punto insanabile,fra l'amministrazione comunale e il resto della popolazione,la cui voce e le cui richieste per l'ennesima volta non vengono minimamente ascoltate!"

"Deludente e avvilente - incalza - è stato il consiglio comunale straordinario richiesto dalla minoranza, che si è tenuto ieri sera. Cinque domande rivolte alla sindaca per un totale di 0 risposte, camuffate da perifrasi infinite e per niente esaustive. Siamo venuti a conoscenza solo ieri sera, che l'amministrazione ha chiesto ulteriori verifiche alla regione, ma questo è stato fatto solo un anno dopo che sono state elargite le autorizzazioni ad IT Risorse per insediarsi nel comune Altopascese e solo dopo la contestazione di una parte della cittadinanza del Tau".

"Le domande - sottolinea - dunque nascono spontanee: Non bisognava fare prima queste verifiche? Perchè non sono state fatte dall'attuale amministrazione? Se non ci fosse stato questo tumulto della cittadinanza, sarebbero state richieste ulteriori verifiche?"

"Sapendo già - conclude - che anche a queste domande non riceveremo mai risposte, andremo avanti per la nostra strada, quella di fare chiarezza sulla situazione, nell'interesse della cittadinanza Altopascese."