Concerto di Pasqua con "La Buona Novella" di Fabrizio De André

domenica, 18 marzo 2018, 12:11

Sabato 24 marzo alle ore 21,15, presso l'Auditorium "V. Da Massa Carrara" di Porcari, il Circolo amici della musica "Alfredo Catalani" di Lucca e Porcari, in occasione del consueto "Concerto di Pasqua", porta in scena "La Buona Novella"di Fabrizio De André, nella versione per soli, coro e orchestra da camera nella trascrizione in forma oratoriale del m° Silvano Pieruccini.

"La Buona Novella", realizzata da De André nel 1970 , è ispirata ai cosiddetti vangeli apocrifi e racconta la storia di Maria e della crocifissione di Gesù in modo inconsueto per la letteratura cattolica, anche se in maniera rigorosa e austera.

Attraverso i Vangeli apocrifi, emerge la vocazione umana e terrena, quindi provocatoria e rivoluzionaria della figura storica di Gesù di Nazareth. In questo lavoro la figura di Cristo è narrata attraverso quella dei personaggi aventi a che fare con lui e la sua storia; Cristo appare direttamente, come protagonista, solo nel brano Via della Croce.

L'evento realizzato in collaborazione con il Comune di Porcari, la Fondazione Cavanis ed il Patrocinio morale della Fondazione fabrizio De André Onlus, vedrà protagonisti: Francesco Lombardi, Alessandra Sabbatini, Sara Guidi, Elena Fioretti,Paolo Tomei, vocalist; Fabio Greco,voce narrante, il Coro S. Felicita di Lucca ed il m° Silvano Pieruccini, pianista e direttore.

Movimenti di scena e disegno luci a cura di Loredana Bruno.

Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999) è considerato da gran parte della critica uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi In quasi quarant'anni di attività artistica, De André ha inciso tredici album , più alcune canzoni pubblicate solo come dischi singoli, in seguito riedite in antologie. Molti testi delle sue canzoni raccontano in modo poetico storie di emarginati.

Ingresso Libero fimo ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria al 347 9951581