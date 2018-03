Contributo per l'acquisto di computer, l'UICI di Lucca ringrazia il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca

Altri articoli in Piana

martedì, 6 marzo 2018, 16:09

Il gruppo consiliare 'Insieme per Altopascio' commenta, a due giorni dalle elezioni, i risultati

martedì, 6 marzo 2018, 15:22

In data odierna si è svolto a Firenze presso la sede di Confindustria l'incontro tra l’azienda Snaitech ed il coordinamento sindacale nazionale

martedì, 6 marzo 2018, 14:18

Incontri, proiezioni, una sgambata di 3 chilometri e tante altre iniziative - fra cui la cerimonia di intitolazione del parco giochi di piazza Felice Orsi a Ida Del Carlo, pioniera dell’emancipazione femminile - per celebrare la ricorrenza dell’8 marzo

martedì, 6 marzo 2018, 13:23

Un'opera attesa da anni dagli abitanti. Duemila metri totali di tubazione e una nuova stazione di sollevamento. Investimento da quasi due milioni di euro. Obiettivo: migliorare l'impatto ambientale del servizio

martedì, 6 marzo 2018, 12:56

Parte con un film dedicato all'emancipazione femminile, "Suffragette", la prima stagione cinematografica all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari, organizzata dalla Fondazione Cavanis in collaborazione con l'amministrazione comunale

martedì, 6 marzo 2018, 12:00

Due ragazze del Basket Femminile Porcari, Ilaria Menchetti e Michelle Belfiori, saranno protagoniste alla fase interzona del campionato Under 20, ultimo passaggio per accedere alle finali nazionali in programma a Seregno dal 31 marzo al 2 aprile