Coppolella (Pd): "I consiglieri di minoranza confondono il piano delle elezioni nazionali con quello delle comunali"

mercoledì, 7 marzo 2018, 09:18

Fabio Coppolella, segretario del Partito Democratico di Altopascio, interviene per criticare l'ossessione del gruppo di opposizione nei confronti del sindaco D'Ambrosio e della sua giunta



"Capisco l’ossessione nei confronti di un Sindaco e di una Giunta – dichiara Fabio Coppolella, Segretario del PD di Altopascio - però il gruppo di opposizione sta diventando la macchietta di se stesso: qualsiasi cosa accada è colpa diretta o indiretta del Partito Democratico ed in particolare del Sindaco Sara D’Ambrosio. È falsità e pura demagogia sostenere, e scrivere, che il Sindaco ieri nell’intervento di commento ai risultati elettorali abbia mostrato soddisfazione. Tutt’altro. Ha parlato di risultato netto, chiaro, amaro, triste, purtroppo anche prevedibile e ha indicato la linea di un possibile percorso da intraprendere, che mi pare di leggere oggi venga ripreso anche da altri Sindaci della provincia di Lucca e di altre città italiane, ben più grandi di Altopascio: ripartire dall’esperienza dei territori, quindi dagli amministratori locali, essere capaci di aprirsi, dialogare e lavorare con forze civiche e progressiste e, allo stesso tempo, accogliere e intercettare, ove possibile, le istanze e le sensibilità espresse dal Movimento 5 Stelle".

"Il Partito Democratico - spiega -, anche ad Altopascio, deve ritrovare la spinta e l’ambizione di radicarsi nei territori, lavorare con le persone e aggregare gente. Ma addossare la colpa di un vento nazionale, evidente e palese ovunque, visti i risultati del PD in quasi tutti i collegi italiani, all’operato dell’amministrazione comunale è semplicemente ridicolo e fuorviante, un’analisi politica tanto superficiale quanto strumentale, visto che politiche e amministrative sono competizioni elettorali e dinamiche totalmente diverse".

"La differenza, però, tra l’amministrazione D’Ambrosio e il gruppo “Insieme per Altopascio” - incalza - sta proprio qui: da una parte c’è un Sindaco che analizza il voto senza fare sconti al proprio partito di riferimento; dall’altro c’è una lista che risponde a livello partitico a Forza Italia, che invece di analizzare il proprio tracollo in termini di voti ottenuti (il risultato infatti nel centrodestra l’ha fatto la Lega, non Forza Italia, che è stata mangiata da Salvini), continua a trovare pretesti, e quando non ne trova se li inventa, per screditare un Sindaco ed un Consiglio comunale democraticamente eletti".

"Come PD Altopascio - conclude - facciamo gli auguri di buon lavoro ai parlamentari neoeletti Maurizio Carrara, Patrizio La Pietra, Caterina Bini e Andrea Marcucci".