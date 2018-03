Piana



Da Umbertide ad Altopascio per il Baskin

venerdì, 23 marzo 2018, 16:05

Ancora una giornata di sport, divertimento e soprattutto inclusione: torna il Baskin, ovvero il basket inclusivo, ad Altopascio. Domani, sabato 24 marzo, infatti, direttamente da Umbertide, in provincia di Perugia, approderanno nella cittadina del Tau gli studenti della scuola superiore Campus Da Vinci per un’amichevole contro la squadra locale, il Panda Baskin.

Dopo i saluti in sala Granai, intorno alle 11.30 gli atleti si sposteranno nella palestra di via Marconi per il match, molto emozionante, di questa disciplina ispirata al basket che include e coinvolge giocatori con qualsiasi tipo di disabilità. Un percorso, quello portato avanti dall’associazione Panda Baskin insieme all’amministrazione comunale, che fa dell’inclusione, dell’abbattimento delle barriere, del rispetto delle regole e dell’avversario una vera missione.