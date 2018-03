Piana



Dal 7 marzo all'11 aprile la rassegna di cinema all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari

martedì, 6 marzo 2018, 12:56

Parte con un film dedicato all'emancipazione femminile, "Suffragette", la prima stagione cinematografica all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari, organizzata dalla Fondazione Cavanis in collaborazione con l'amministrazione comunale. Le proiezioni si terranno tutti i mercoledì (inizio 21.15) sino all'11 aprile, e si sta lavorando anche per realizzare una stagione estiva nei mesi di luglio e agosto.



Ecco il programma. Il 21 marzo "A Ciambra", lucidissimo ritratto di una difficile convivenza sociale in Calabria. Il 4 aprile "7 Minuti", per la regia di Michele Placido. Ispirato a una storia vera racconta la vicenda di gruppo di operaie pronte a sacrificare sette minuti della loro pausa pranzo quotidiana per poter salvare dal licenziamento il personale di una fabbrica.



Il 14 aprile "Fai bei sogni", di Marco Bellocchio. Uno splendido Valerio Mastrandrea ripercorre il dramma interiore che il giornalista Massimo Gramellini ha raccontato nell'omonimo romanzo. Il 28 aprile arriva "Fiore", storia di due ragazzi detenuti in carcere che si scambiano sguardi e lettere clandestine anche se in prigione l'amore è vietato e i due non possono incontrarsi. La firma è di Marco Bellocchio e anche in questo caso sul set si muove Mastrandrea.



La rassegna invernale si chiude l'11 aprile con "Il cliente", film iraniano diretto con grande intelligenza da Asghar Farhadi.



Per informazioni si può telefonare alla biblioteca comunale (0583/211884). I biglietti costano 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto) e si possono acquistare da un'ora prima dello spettacolo direttamente all'auditorium.