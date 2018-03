Piana



venerdì, 2 marzo 2018, 18:46

Dal Borgo delle Camelie ai Giardini delle Ville: i colori più belli dei fiori di Camelia guidano alla scoperta della bellezza dei Giardini Monumentali. L'itinerario proposto dall'Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, con il supporto del Comune di Capannori, permette di vedere attraverso i Giardini delle Ville Monumentali le specie che hanno formato il Camelieto del Compitese e la sua Mostra, oltre ad indicare Ville e fattorie dove pernottare, fare un pranzo, per meglio conoscere il paesaggio della campagna, per viverlo intensamente in un fine settimana immersi in arte e natura.

Le grandi Camelie del Giardino di Villa Torrigiani aprono alla conoscenza delle camelie tra le più antiche in Lucchesia, per continuare alla Villa Mansi, Villa reale, e la scoperta degli altri Giardini, dove oltre alla fioritura delle camelie si ammirano altre piante esotiche integrate nell'architettura dei giardini, come alla Villa Grabau e a Villa Oliva. Sono le Fontane, i teatri di verzura, i grandi specchi d'acqua e i passaggi tra le siepi, che fanno del percorso dei Giardini delle Ville un'appassionante itinerario tra natura ed arte colorato qua e là dai colori rosso, rosa e bianco delle camelie in fiore.

In alcune Ville si possono visitare anche i saloni interni affrescati - nel seicento a Villa Torrigiani con la stanza della Primavera dedicata a Flora, nel settecento alla Villa Mansi e nell’Ottocento alla Villa Grabau - una visita accompagnata alla scoperta dei Palazzi di campagna che dal Rinascimento sono arrivati ad oggi seguendo la trasformazione dei loro giardini, da "Horti" a grandiosi Parchi, dove protagoniste in questo periodo sono le Camelie in tutte le loro varietà di allegri colori.

Ricordiamo di segnalarci su Facebook con #cameliavpl2018 le immagini degli scorci dei giardini più belli e suggestivi. Aperture tutti i Sabati e Domeniche a partire dal 10 marzo, nei giorni settimanali alcuni giardini e Ville sono aperti, anche su prenotazione. L'itinerario è scaricabile dal sito www.villeepalazzilucchesi.it Il pieghevole è disponibile alle Ville, alla Mostra, agli Uffici di Informazione turistica. Contatti: sergeteria@villeepalazzilucchesi.it | www.facebook.com/villepalazzilucchesi/