Dal primo gennaio 2019 parte la Società della Salute della Piana di Lucca

mercoledì, 28 marzo 2018, 17:05

Dal primo aprile fino al 30 settembre, i locali di Altopascio, centro storico e frazioni, potranno infatti contare sull'importante agevolazione fiscale, introdotta dall'amministrazione D'Ambrosio, che dimezza i costi di occupazione temporanea del suolo pubblico

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:33

Promozione congiunta e coordinamento dei territori, nuovi progetti per attrarre risorse europee per investimenti e potenziamento della rete sentieristica e ciclabile. Sono questi i punti cardine del protocollo d’intesa per la valorizzazione del Monte Pisano che stamani i sette comuni hanno sottoscritto

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:23

Guido Angelini, consigliere comunale del Pd a Capannori, rassicura sulle condizioni del parco "Ilio Micheloni" di Lammari ed invita le famiglie a portare i loro figli e nipoti a divertirsi

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:17

Carlo Giovanni Ferranti, presidente del comitato "No al sottopasso, si alla circonvallazione di Altopascio", interviene in merito all'attivazione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) per il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:08

Pasqua super-impegnata per il Tau Calcio Altopascio che tra tornei casalinghi e prove in trasferta non si ferma un attimo. Sul sintetico di casa, infatti, è tutto pronto per il Torneo Pasqua in Amaranto, che riunisce i Primi Calci 2009 di 16 squadre dilettanti da tutta la Toscana.

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:03

Lunedì 2 aprile è in programma l'iniziativa 'Pasquetta in oasi', ovvero l'apertura straordinaria dell'Oasi Wwf Bosco del Bottaccio di Castelvecchio di Compito. In programma due visite guidate alle ore 11 e alle ore 14.30 con ritrovo 30 minuti prima all'ingresso dell'area naturalistica