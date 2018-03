Piana : porcari



Elena Ramacciotti, laurea con 110 e lode e una grande passione per il teatro

mercoledì, 21 marzo 2018, 12:06

Un’altra giovane porcarese con laurea magistrale e 110 e lode è stata ricevuta in municipio dal sindaco Leonardo Fornaciari. “Per noi è un onore - commenta il primo cittadino - offrire questo piccolo riconoscimento a quei giovani del paese che dimostrano laboriosità e studio senza perdere mai di vista le passioni e l'impegno sociale e verso i giovani. A lei come a tutti gli altri rinnovo la mia gratitudine e faccio il più grande in bocca al lupo”.

In effetti Elena Ramacciotti, 26 anni, neo dottoressa in Lettere Moderne con una tesi su Calvino, Manganelli e Malerba, coltiva la passione per il teatro sin da quando aveva 14 anni. E fra un esame e l’altro, recita nella compagnia dei “Giovani Comici Rughesi” oltre a insegnare recitazione nei laboratori teatrali per bambini. “Sono passata dal ruolo di figlia direttamente a quello di nonna - scherza Elena -, e da qualche tempo sono a contatto con i più giovani. Del resto è quello che sogno di fare nella vita”.

Con la sospirata laurea in tasca, Elena punta al concorso che abilita a svolgere il ruolo di insegnante. Che non uscirà prima della fine del 2018. E nel frattempo, oltre al teatro, magari ci sarà tempo per fare un’esperienza formativa all’estero.