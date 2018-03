Piana



Energie per l'Italia: "Perché non viene affidata la gestione delle ex circoscrizioni ai comitati paesani?"

venerdì, 9 marzo 2018, 10:36

"Questa politica è troppo cittadina e scollegata dal territorio a seguito della soppressione delle circoscrizioni. La rete territoriale dei servizi è indispensabile, per venire incontro alle esigenze dei singoli e dare risposte più rapide". Questo è quanto afferma la direzione provinciale di Energie Per l’Italia. "Perché, ci domandiamo non viene affidata la gestione delle ex circoscrizioni ai comitati paesani?

I comitati – proseguono - conoscono le problematiche del territorio, possono interfacciarsi con l'amministrazione, per attivare e migliorare tutte quelle politiche sulla manutenzione e collaborare sulla sicurezza. Nei primi mesi dell'amministrazione il Sindaco Tambellini si è preso l'impegno di valorizzare e collegare Lucca con la Versilia e la Garfagnana in funzione delle istanze palesate dal territorio, ma ad oggi le promesse sono state solo annunci elettorali, infatti sembra, che la maggior parte dei finanziamenti, saranno utilizzati per il centro storico e la creazione di quartieri social-sperimentali.

Le zone collinari poi, stanno morendo anche in termini di popolazione e non godono dell'attenzione dovuta da parte di questa giunta e dell’assessore di riferimento. I paesi sono importanti – continuano da Energia Per l’Italia - e dovrebbero avere la possibilità di godere del turismo, che conosce solo Lucca città e poco la periferia. Se il sistema funzionasse a pieno regime Lucca “fora”, dovrebbe essere proposta con le sue ville, le pievi e i paesaggi delle colline, indimenticabili per il turista. Solo il turismo mordi e fuggi, non arricchisce di certo la città.

La giunta deve impegnarsi a creare una proposta più dinamica con i turisti e non lasciata in prevalenza all'iniziativa dei singoli e ci riferiamo non solo al turista, ma anche a singoli gestori e proprietari di agriturismi, B&B, affittacamere e quant'altro.

Da evidenziare, anche un’ulteriore “macchia” del Sindaco, che dice di interessarsi dei giovani:

Lo spazio del "Foro Boario", a nostro avviso, non è sfruttato ne valorizzato appieno. 200 posti a sedere, un palco con impianto audio/stereo e due uffici, ultima sede della circoscrizione n°6. Un locale così recente, che dovrebbe rispettare anche le normative sulla sicurezza, potrebbe diventare uno spazio fruibile ai giovani, che in questa città hanno poche proposte e migrano nelle città di confine per il divertimento. In effetti la Versilia come ben sappiamo è meta di molti giovani che provengono dalla città.

La zona del Foro Boario, sarebbe strategica, anche per l'acustica e i parcheggi, e diventerebbe un punto di ritrovo, ideale per un disco pub nei fine settimana, ed i gruppi o band, avrebbero la possibilità di esprimersi, dopo la sospensione dell' "Arena Rock".. Questo garantirebbe – concludono - più sicurezza alle famiglie, che avrebbero i figli vicino casa".