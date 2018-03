Piana : capannori



EPI e Alternativa Civica di centrodestra: "Consiglieri di maggioranza silenti la giunta va contro le loro decisioni!!!"

giovedì, 29 marzo 2018, 15:16

Il gruppo misto Energia Per L’Italia e Alternativa Civica di Centrodestra intervengono, con un comunicato congiunto, in merito alla pratica avente per oggetto::”Capannori Servizi S.r.l. – Determinazioni e approvazioni modifiche statuarie”

"Questa, è una amministrazione un po' strana, si riempie la bocca sulla trasparenza degli atti, anzi molti hanno il coraggio di fare anche la morale pur di far credere che, questa è la giunta che ha dato il massimo al territorio di Capannori e ai cittadini, ma poi in sordina, sperando che nessuno ci metta il naso, ignora quanto la stessa propone e fa votare in consiglio ai consiglieri di maggioranza. – esordiscono i consiglieri del gruppo misto EPI e di Alternativa Civica di Centrodestra –

Questi i fatti:dopo che era stata accertata la competenza dello stesso consiglio, visto il parere della Commissione e dei vari uffici competenti, come citato anche nel corpo della Delibera, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale la pratica avente per oggetto::”Capannori Servizi S.r.l. – Determinazioni e approvazioni modifiche statuarie

L’atto suddetto ,- proseguono - dava atto alla volontà dell’amministrazione di non rinnovare oltre la scadenza, gli attuali affidamenti diretti in concessione alla società della Piscina Comunale e della Scuola Civica di Musica,. per la Piscina Comunale la data di scadenza era fissata per il 31 agosto 2017

Per ciò che riguarda quindi, il servizio per la piscina e la scuola civica, veniva deciso di non rinnovare l’affidamento alla Capannori Servizi, e conseguentemente scadenza dei subappalti, sarebbe dovuto essere il Comune stesso a gestire, eventualmente, l’affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica proprio per garantire la continuità dei servizi. Si evince quindi, che alla metà dell’anno 2017, sarebbe stato direttamente il Comune per la gestione delle rispettive procedure, procedimenti tesi a garantire, come si desume chiaramente nel corpo della delibera, la continuità dei servizi di pubblico interesse

Dopo circa nove mesi, - continuano Martinelli, Marchi e Celli - dall’approvazione della Delibera di Consiglio e precisamente il 28.09.2017, con Determinazione Dirigenziale n. 1231, la stessa Delibera di Consiglio viene decisamente ignorata, concedendo una proroga tecnica per una non ben precisata causa di forza maggiore, contraddicendo clamorosamente quanto dichiarato dall’Assessora Carmassi che, durante la seduta consiliare del 21.12.2016 dichiarava “il Consiglio Comunale è sovrano su queste materie e penso che su questo non ci sia alcun dubbio”.

E’ opportuno, e vogliamo assolutamente chiarire, che non è nostra intenzione colpevolizzare il dirigente firmatario dell’atto di cui sopra, avendo ricevuto, evidentemente, un input politico per la redazione dello stesso

Avviandoci alla conclusione però -, ci domandiamo a questo punto, come sia possibile che una delibera approvata dal Consiglio Comunale - soggetto rappresentante di tutti i cittadini - ad essere revocata, anzi ignorata da una atto dirigenziale. Non riusciamo a comprendere, l’atteggiamento consenziente e nello stesso tempo, silente, e sempre accondiscendente dei Consiglieri di maggioranza, nei confronti di ciò che Sindaco e Giunta decidono, in modo radicalmente opposto, rispetto a ciò che loro stessi hanno votato ed approvato favorevolmente nella delibera in oggetto, del 21 dicembre 2016.

Riteniamo inoltre - concludono – sia assurdo che, tra le informazioni che Sindaco e Giunta comunicano al Consiglio Comunale durante le sedute, non abbiano chiarito pubblicamente i motivi che hanno spinto la Procura della Repubblica ad intraprendere indagini in merito alle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo della Piscina Comunale, non esistono mica delle problematiche che potrebbero compromettere l’integrità fisica degli utenti dell’impianto..

Per tutto ciò è stata presentata una interpellanza con risposta orale e scritta per chiarire quanto e accaduto in merito".