Fanucchi: “Ricostituito l’antico lago di Sesto, avanti con la messa in sicurezza di fossi e canali"

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 marzo 2018, 11:27

L'assessore del comune di Capannori, Serena Frediani, interviene a pochi giorni dalle elezioni politiche per fare una breve riflessione sulla situazione di stallo in cui si trova la politica italiana

lunedì, 19 marzo 2018, 11:10

Nuovo appuntamento con la stagione di Prosa del Teatro Rassicurati di Montecarlo, sabato 24 marzo, alle 21,15, con la "signora" del teatro italiano: Lucia Poli. L'attrice è impegnata in un doppio appuntamento: prima de "L'intrusa", infatti calcherà il palco con "È una bella giornata di pioggia" di Eric-Emmanuel Schmitt

domenica, 18 marzo 2018, 19:16

La Misericordia S. Gemma ha un’altra data storica da ricordare ed è il 9 marzo 2018 in quanto, proprio in questa data, è stato firmato il contratto di acquisto della nuova sede che sarà ubicata in Camigliano - Capannori – Via di Camigliano n.…

domenica, 18 marzo 2018, 16:11

Il sindacato soddisfatto per il piano pluriennale varato dal comune di Capannori chiede un'apertura alla discussione con i lavoratori per gestire gli interventi

domenica, 18 marzo 2018, 12:11

Sabato 24 marzo alle ore 21,15, presso l'Auditorium "V. Da Massa Carrara" di Porcari, il Circolo amici della musica "Alfredo Catalani" di Lucca e Porcari, in occasione del consueto "Concerto di Pasqua", porta in scena "La Buona Novella"di Fabrizio De André, nella versione per soli, coro e orchestra da camera...

sabato, 17 marzo 2018, 22:08

Immancabile successo per la tradizionale manifestazione della "Festa della Donna in Volo", organizzata come tutti gli anni dall' Aereoclub Lucca di Tassignano, dove i piloti degli aereomobili si mettono a disposizione per il week-end immediatamente successivo alla data dell'8 di marzo per portare gratuitamente le donne che ne fanno richiesta...