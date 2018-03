Piana



"Festa della donna in volo". Si ripete il bellissimo omaggio dell'Aereoclub Lucca al gentil sesso

sabato, 17 marzo 2018, 22:08

di gabriele muratori

Immancabile successo per la tradizionale manifestazione della "Festa della Donna in Volo", organizzata come tutti gli anni dall' Aereoclub Lucca di Tassignano, dove i piloti degli aereomobili si mettono a disposizione per il week-end immediatamente successivo alla data dell'8 di marzo per portare gratuitamente le donne che ne fanno richiesta a fare un indimenticabile giro in aeroplano sopra la piana di Lucca, immergendosi in una visione fantasticamente unica che lascia senza fiato.

Giunta quest'anno alla sedicesima edizione che si svolge puntualmente tutti gli anni, la bellissima iniziativa che si svolge appunto per tutta la giornata di sabato e domenica dopo la festa della donna, ha subito stavolta alcune variazioni di date slittando appunto al weekend odierno causa maltempo. Migliori, anche se non di molto rispetto al fine settimana precedente, le condizioni meteorologiche che non hanno spaventato comunque gli esperti piloti che nella giornata di oggi hanno portato a passeggio nei cieli della piana più di cento signore e signorine, le quali, oltre alla bellissima esperienza, sono state omaggiate di una piccola piantina di camelia a ricordo della fantastica giornata da non dimenticare.

Soddisfatto il presidente dell' Aereoclub Lucca, Alfredo Vannini, entusiasta come tutti gli anni, assieme a tutto lo staff dell'aeroporto, di essere tra i protagonisti che regalano un bellissimo ricordo a tutte le fortunate donne che riescono a prenotarsi per la stupenda avventura. Le prenotazioni per accaparrarsi un posto sull'apparecchio avvengono telefonicamente a seguito delle regole riportate sulla pagine facebook della manifestazione, dando la precedenza alle donne che non appaiono registrate sulle liste di volo delle manifestazioni precedenti. Purtroppo, come facile immaginare, sono incalcolabili le centinaia e centinaia di richieste che pervengono quotidianamente nei giorni prima del weekend del volo, purtroppo però, i posti sono ovviamente a numero chiuso. Resta comunque aperta una lista d'attesa secondaria che permette di guadagnarsi un posto last minute in seguito a rinunce improvvise.

"Giungono prenotazioni e richieste non solo dal territorio lucchese ma anche da tutta la Toscana ed oltre" – commenta fiero il presidente Vannini – "Stamani avevamo delle signore che sono arrivate dalla Liguria e da Grosseto. Per questo weekend, saranno circa 250 le donne che verranno accompagnate dai nostri piloti per il giro sopra i cieli lucchesi. Ben 350 furono quelle dello scorso anno, ma perché abbiamo volato per un giorno in più visto poi il tempo più clemente".

Una volta confermata la prenotazione, le fortunate appartenenti al gentil sesso, si presentano un'ora prima presso l'aeroporto di Tassignano per completare le iscrizioni, lasciando un documento d'identità e firmare la liberatoria. Un brevissimo mini-corso per le procedure di imbarco e la trepidante attesa che separa dall'indimenticabile volo. Un'emozionante giro sopra la piana come non la si è mai vista se non dalle immagini satellitari, che tocca direzione Montecarlo per poi virare verso l'arborato cerchio. Indescrivibile l'incantevole bellezza della città vista a poche centinaia di metri da terra, come non da meno la periferia. Una spettacolare virata in direzione Oltreserchio per poi fare ritorno verso l'immenso rettangolo verde di Tassignano, con l'eccitante fase dell'atterraggio che sprigiona sempre un po' di simpatico timore. Inevitabile il felicissimo sorriso delle signore che scendono dalla piccola scaletta, che con irrefrenabile entusiasmo pubblicano nell'immediato foto e video on-line scattate col cellulare. Un rinomato aeroporto quello di Tassignano, che nel suo piccolo vanta una scuola di volo che ogni anno sfora i non pochi 10/15 nuovi piloti.

"Siamo fieri dei risultati della nostra scuola" – continua Vannini – "Il nostro club, è un'associazione sportiva dilettantistica che prepara giovani adepti al volo, per essere inseriti e fare carriera in ambito di aviazione militare e civile. E va detto, come può confermare chi nel settore, che il nostro piccolo aeroporto è il più importante in tutto il centro Italia. Con i nostri ottanta soci, portiamo avanti una struttura avanzata e molto efficace in ambito di formazione e insegnamento, riuscendo a creare un coefficiente di promozione al brevetto di volo del 100%". La manifestazione 2018, si concluderà nel pomeriggio di domani, salvo tempo bello. Per le facinorose del volo rimaste fuori, non resta che l'occasione del prossimo anno.