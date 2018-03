Piana



Furto di bici alla Bike Academy

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:28

I ladri sono entrati nella notte, dopo aver infranto il vetro della porta, nel negozio di biciclette Bike Academy in via di Sottomonte. E' il secondo furto in cinque mesi. E' stato il proprietario del negozio, questa mattina, a dare l'allarme non appena si è accorto dell'accaduto. I ladri sono riusciti a impossessarsi di alcune biciclette di valore. Indagano i carabinieri.