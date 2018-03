Piana : altopascio



Giornata internazionale della donna, il comune organizza un corso di autodifesa gratuito

lunedì, 19 marzo 2018, 14:04

Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare la Giornata internazionale della donna, il Comune di Altopascio, insieme al Team Burgalassi, organizza un corso gratuito di autodifesa dedicato alle donne altopascesi. Il corso inizierà domani, martedì 20 marzo, e proseguirà il 27 marzo, il 3 e il 10 aprile, alle 21, in sala Granai in piazza Ospitalieri, ad Altopascio.

"Il Comune pensa a te": questo il titolo del ciclo di quattro incontri che punta a insegnerà alle partecipanti come riconoscere una situazione di pericolo e come gestirla. Inoltre, durante le serate, saranno insegnate strategie per difendersi contro un'aggressione reale.

La partecipazione al corso, organizzato anche per continuare nell'opera di sensibilizzazione e prevenzione rispetto alla violenza contro le donne, è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per iscriversi è sufficiente inviare nome, cognome e codice fiscale a max8916@hotmail.it. E' richiesto il pagamento di 5 euro per l'assicurazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Matteo Giorgetti, 393.8084928.