Piana



Grossa area edificabile in vendita in una zona ad alto rischio idraulico: e nessuno sa nulla

mercoledì, 21 marzo 2018, 12:36

“In vendita un’area edificabile industriale, pronta per l’inizio dei lavori, in un lotto di circa 45 mila metri quadrati alo cui interno è prevista la possibilità di costruire una superficie coperta di 15 mila metri quadri, oltre la viabilità necessaria. Tutto questo in una zona strategica all’uscita dell’autostrada al casello di Capannori in prossimità dello scalo ferroviario”.

Questo l’annuncio con tanto di foto – all’interno della quale è chiaramente cerchiata l’area indicata nel casello del Frizzone – apparso in questi giorni su alcuni quotidiani nazionali. Un annuncio, di grande impatto e rivolto ad una platea nazionale, che è stato rilevato da una attento osservatore quale ha dimostrato di essere, il consigliere comunale di Alternativa Civica di Capannori Mauro Celli che ha portato questa “novità”, all’attenzione dell’amministrazione capannorese, durante il question time nella seduta del consiglio comunale di martedì pomeriggio. Progetto del quale, in ambito comunale, nessuno pare fosse a conoscenza.

Fu proprio Celli, che alcuni anni fa, riuscì a scovare, nei meandri del sito web della provincia di Lucca, la richiesta di una VIA, per la costruzione di un impianto di carbonizzazione a Salanetti, sempre nel comune di Capannori. In questo caso, il progetto era passato sotto traccia e nessuno sapeva (o meglio voleva) far saper niente. Una comunicazione fondamentale che portò a conoscenza l’intera cittadinanza di un progetto di forte impatto sul territorio e che, conseguentemente, aprì un acceso dibattito.

“Ci troviamo di fronte ad un progetto di vaste dimensioni – ci ha detto il consigliere del centro-destra Celli – in una zona ad alto rischio idraulico. Non ho, ovviamente la certezza, se il terreno interessato da questo annuncio riguarda il comune di Capannori o di Porcari, per altro ho già informato di questa vendita anche i colleghi della vicina amministrazione e certamente, non sta a me dire se nell’area del casello, vi siano i requisiti o meno per un progetto industriale di queste dimensioni. La mia premura è stata quella di chiedere informazioni alla giunta perché ritengo che su una questione del genere, anche i cittadini devono essere informati su ciò che succede nel proprio territorio. Tutto deve avvenire nella massima chiarezza, trasparenza e regolarità. Ho rilevato che la giunta non era a conoscenza di questo annuncio. Devo riconoscere – ha concluso Celli – che l’assessora all’urbanistica Amadei, si è fatta immediatamente carico della situazione dimostrando di voler esaminare la situazione per comprender meglio e per offrire risposte concrete. Non lo metto in dubbio. Certo è che su un argomento come questo occorre un necessario approfondimento”.

Leggendo l’annuncio sembra che la proposta di vendita sia ben strutturata: si parla di un terreno che ha già, evidentemente, i requisiti necessari di edificabilità industriale, “con progetto ad impatto zero” così come riportato nella pubblicazione, con riferimento ad uno studio immobiliare del centro storico. Staremo a vedere, quali gli sviluppi di questo nuovo ipotetico mega impianto industriale.