I karatechi festeggiano il papà

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 marzo 2018, 16:10

L'UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ) di Lucca rende noto alla cittadinanza la lodevole iniziativa presa dal ristorante “Il pesce che vorrei” di Lammari, che ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti il menù in braille, il sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti...

lunedì, 19 marzo 2018, 14:55

Proseguono le attività legate alla rassegna di teatro rivolto alle nuove generazioni Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca e Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

lunedì, 19 marzo 2018, 14:18

Luci e ombre per le quattro squadre del Tau Calcio Altopascio. Un weekend di pioggia che ha visto trionfare, di nuovo, gli Allievi Elite contro l'Olimpia Firenze e perdere, seppur di misura, i B contro il Gracciano. Battuta d'arresto anche per i Giovanissimi Elite che dopo tre vittore consecutive cadono...

lunedì, 19 marzo 2018, 14:04

Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare la Giornata internazionale della donna, il Comune di Altopascio, insieme al Team Burgalassi, organizza un corso gratuito di autodifesa dedicato alle donne altopascesi

lunedì, 19 marzo 2018, 11:27

L'assessore del comune di Capannori, Serena Frediani, interviene a pochi giorni dalle elezioni politiche per fare una breve riflessione sulla situazione di stallo in cui si trova la politica italiana

lunedì, 19 marzo 2018, 11:12

“Mi domando cosa sarebbe potuto accadere se la condizione dei canali che attraversano Porcari non avessero subito negli anni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” afferma in una nota il vicesindaco e assessore con delega all’assetto del territorio, Franco Fanucchi, verificando in queste ore l’enorme quantità di acqua pressare nell’ex...