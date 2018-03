Piana : capannori



I ladri entrano in casa e lui fugge dai vicini per chiedere aiuto: portati via oro e contati per 10 mila euro

lunedì, 26 marzo 2018, 13:53

E' accaduto intorno alle 21.30 di ieri sera. In tre, con il volto coperto da un passamontagna, si sono introdotti in una casa in via di Paganico, forzando un lucchetto di una grata di sicurezza di una porta su retro dell'abitazione.

Il padrone di casa l'84enne Ubaldo Dardi in quel momento si trovava in camera da letto al piano superiore, e sentendo i rumori si è affacciato dalle scale per capire cosa stesse succedendo ed ha visto i ladri. L'uomo è riuscito ad arrivare al piano di sotto ad aprire la porta di casa e a fuggire da alcuni vicini per chiedere aiuto. I malviventi hanno avuto più di un’ora a disposizione per mettere a soqquadro tutta la casa e arraffare oro e contanti per un ammontare di oltre 10mila euro e poi darsi alla fuga, presumibilmente su un auto in attesa sulla via Romana.

Adesso sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Capannori.