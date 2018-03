Piana



Il calendario delle nuove serate divulgative all'osservatorio astronomico di Vorno

lunedì, 5 marzo 2018, 12:57

In programma alcune nuove serate divulgative e di osservazione all'osservatorio astronomico-ambientometrico di Vorno diretto da Matteo Santangelo, presidente dell'Istituto Ricerche Fotometriche (I.R.F.). Un'iniziativa di divulgazione molto apprezzata che ha sempre fatto registrare una grande partecipazione.

Le serate osservative gratuite in programma fino a fine aprile si svolgeranno domenica 18 marzo alle ore 21, domenica 25 marzo alle ore 22, sabato 28 aprile alle ore 22 e domenica 29 aprile alle ore 22.

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) è possibile inviare una email all'indirizzo public.outreach@irf.lu.it.

L'osservatorio astronomico e ambientometrico è aperto dal giugno 2010 ed ha svolto finora una intensa e importante attività sia nel campo della ricerca scientifica, così come testimoniato da importanti scoperte e pubblicazioni scientifiche a livello internazionale, effettuate anche in collaborazione con prestigiose istituzioni di ricerca estere, che nel campo della divulgazione e dell'ausilio alla didattica.

Il sito internet ufficiale dell'osservatorio (tecnicamente chiamato Oac – Astronomical Observatory of Capannori) è www.irf.lu.it.