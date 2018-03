Piana



Il campione Denis Coku parteciperà alla marcia “Insieme si vince”

giovedì, 15 marzo 2018, 12:06

“Siamo onorati di annunciare che Denis Coku, campione paraolimpico di paradressage, parteciperà alla marcia non competitiva “Insieme si vince”, che si terrà sabato 17 marzo a Porcari” ha annunciato Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione Luccasenzabarriere.

Denis Coku è un giovane atleta porcarese che ha già raggiunto risultati significativi nel campo dell’equitazione. Dopo la sua nascita, i dottori avevano predetto che non avrebbe mai camminato, a causa delle conseguenze di una paralisi celebrale. Ma grazie alla sua forza di volontà, alla sua famiglia e ai medici dell’ospedale Gaslini è riuscito a muoversi dapprima con un deambulatore e poi con le stampelle. Ha iniziato a dedicarsi all’equitazione frequentando il Centro Equitazione La Luna di Porcari; attualmente fa parte del team Riding Club Mugello di Borgo San Lorenzo (Firenze). Ai campionati italiani 2017 di Casorate Sempione (Varese) si è qualificato campione italiano di paradressage nella categoria esordienti.

“Insieme si vince” è promossa dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, con il supporto logistico dell’Atletica Porcari e la collaborazione dei volontari di Luccasenzabarriere. La partenza è alle 15,30 da piazza felice Orsi. La quota di iscrizione è di 3 euro, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per delle Missioni in America Latina.