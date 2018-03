Piana : aggressione



Il coraggio di non avere paura

sabato, 31 marzo 2018, 18:01

di eliseo biancalana

"Abbiamo avuto il coraggio di affrontarli, sia io che lei" ha affermato a La Gazzetta Pierangelo Maccioni, operaio di 47 anni, che risiede a Lammari, in via Lombarda, con la compagna Claudia Martini, infermiera di 40. Nella serata di ieri (venerdì 30 marzo) la coppia si è infatti trovata ad affrontare (anche fisicamente) tre malviventi che si erano introdotti nella loro casa.

Incontriamo Maccioni nel pomeriggio di oggi. Gentilmente ci apre le porte della sua abitazione e accetta di rispondere alle nostre domande, nonostante non nasconda di avere ancora parecchio da fare per rimettere in ordine dopo quanto accaduto. "In casa ho avuto qualche danno, hanno tirato all'aria due camere. Hanno manomesso l'allarme e la porta". La coppia abita in una villetta ristrutturata, vicino a dei campi e ad alcune abitazioni. In passato, non avevano avuto particolari problemi. "Sembrava una volta che avessero tentato di entrare – ha ricordato Maccioni –, però non ne siamo sicuri".

I malviventi si sono introdotti nell'abitazione mentre i padroni erano fuori casa. "Mi ha avvisato il cellulare che l'allarme stava suonando – ha ricostruito il proprietario –. Siamo subito tornati indietro con la macchina. C'era un'auto parcheggiata, siamo entrati nel vialetto e mi sono accostato proprio alla macchina per non farla più uscire. Io e la mia ragazza siamo venuti verso la casa urlando, e nel frattempo sono usciti tutti e tre i ladri dalla casa. Due sono scappati nel campo. Uno si è fermato e c'è stata una colluttazione tra me e lui. Mi ha sferrato un pugno che ce l'ho fatta a schivare e l'ho preso in pieno con un calcio. Poi è scappato nel campo, insieme agli altri".

Ma i malviventi non si sono rassegnati a fuggire a piedi. "Hanno raccolto bastoni, legni, di tutto e sono venuti verso di me e la mia ragazza. Intanto noi avevamo preso le forche e quello che avevamo trovato lì vicino. Loro volevano la macchina per ripartire e andare via. Hanno minacciato di ammazzarmi. I vicini sono venuti fuori quando hanno sentito urlare".

I malviventi sono allora rientrati in possesso dell'auto (una Renault Clio nera poi risultata rubata), e hanno continuato la loro fuga. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri e una pattuglia che si stava dirigendo sul posto ha incrociato la vettura dei malviventi. Ne è nato un inseguimento lungo la via Pesciatina fino a quando, in località Salita del Gallo, i delinquenti hanno messo di traverso l'auto e sono scappati. La pattuglia si è scontrata con la Renault e due carabinieri sono rimasti lievemente feriti.

Anche Maccioni e la compagna sono stati medicati al pronto soccorso. Dei malviventi purtroppo nessuna traccia. "Erano magrini, stranieri con accento dell'est – ha ricordato il proprietario –. Tendevano di continuo a puntarci le luci delle pile che avevano in mano verso la faccia. A ripensarci bene siamo stati un po' dei matti, potevano avere pistole, coltelli o cose del genere". Inevitabilmente la coppia è rimasta piuttosto scossa per l'accaduto. "Non è una bella esperienza – ha ammesso Maccioni – ma penso che ora tornerà tutto normale come prima".