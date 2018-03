Il sindaco Luca Menesini visita la Sinergest di Lunata

Altri articoli in Piana

giovedì, 29 marzo 2018, 15:16

Il gruppo misto Energia Per L’Italia e Alternativa Civica di Centrodestra intervengono, con un comunicato congiunto, in merito alla pratica avente per oggetto::”Capannori Servizi S.r.l. – Determinazioni e approvazioni modifiche statuarie”

giovedì, 29 marzo 2018, 14:02

Per genitori in attesa, mamme e papà carichi di dubbi e curiosità, l'assessorato alle politiche sociali e i servizi educativi del comune di Altopascio, insieme con l'azienda USL Toscana centro e l'unità funzionale consultoriale della Piana di Lucca, promuovono "Tu qui", il primo percorso di sostegno alla genitorialità

giovedì, 29 marzo 2018, 13:04

Il gruppo consiliare Alternativa Civica Centro Destra Capannori interviene per denunciare l'errato posizionamento di un cartello di inizio/fine frazione di S.Colombano a Capannori

giovedì, 29 marzo 2018, 10:39

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, si dichiara in sintonia con le rimostranza del comitato "No al sottopasso, sì alla circonvallazione di Altopascio" circa la valutazione di impatto ambientale da parte della regione

giovedì, 29 marzo 2018, 10:30

Le sue borse artigianali di lusso sono esposte da pochi giorni in uno dei centri commerciali più belli e innovativi della Cina e stanno avendo grande successo, tanto che fioccano le richieste. Inizia da Fuzhou, capitale del Fujian e abitata da 7,2 milioni di persone, il definitivo lancio nell'alta moda...

mercoledì, 28 marzo 2018, 20:50

E' successo intorno alle 22.30 in via Torino. Sono entrati forzando la serranda della porta di cucina e in meno di 15 minuti hanno chiuso madre e figlio nella zona notte, frugato in tutta la casa, compresa la soffitta e si sono dileguati. Indagano i carabinieri di Altopascio