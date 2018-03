Inaugura la mostra "Il sogno americano" a Porcari

Altri articoli in Piana

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:03

Meteo permettendo, i lavori per il rifacimento della fognatura in via Martiri delle Foibe, a Badia Pozzeveri, termineranno entro il mese di aprile. Un intervento atteso da molto tempo che, finalmente, risolverà il problema della portata dello smaltimento dei liquami, insufficiente lungo il tratto tra via Catalani e via IV...

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:01

L'attrice prima de “L'intrusa”, porterà in scena “È una bella giornata di pioggia” di Eric-Emmanuel Schmitt (traduzione A. Bracci Testasecca). Due spettacoli per altrettante donne: diverse, sofisticate e insoddisfatte, accomunate da un profondo male di vivere

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:42

Cambia a favore di cittadini e imprese il sistema di rateizzazione degli avvisi di accertamento Imu che porta all’abbassamento della soglia di importo rateizzabile, che passa da 500 a 300 euro per le persone fisiche e da 5.000 a 1.000 euro per le persone giuridiche

mercoledì, 21 marzo 2018, 12:36

Il consigliere comunale di Alternativa Civica di Capannori Mauro Celli ha portato questa “novità”, all’attenzione dell’amministrazione capannorese, durante il question time nella seduta del consiglio comunale di martedì pomeriggio. Progetto del quale, in ambito comunale, nessuno pare fosse a conoscenza

mercoledì, 21 marzo 2018, 12:06

Elena Ramacciotti, 26 anni, neo dottoressa in Lettere Moderne con una tesi su Calvino, Manganelli e Malerba, coltiva la passione per il teatro sin da quando aveva 14 anni. E fra un esame e l’altro, recita nella compagnia dei “Giovani Comici Rughesi” oltre a insegnare recitazione nei laboratori teatrali per...

mercoledì, 21 marzo 2018, 11:42

Nell’aula magna della scuola media “Don Aldo Mei” di S. Leonardo in Treponzio, questo venerdì 23 marzo dalle ore 21, gli ‘Amici del Melograno - Associazione Culturale’ e la biblioteca “Il Melograno” presentano l’incontro su l’aeronauta: “Vincenzo Lunardi - L'uomo che parlava al cielo"