Incontri, proiezioni e una passeggiata: tante le iniziative per celebrare la giornata dedicata alle donne

martedì, 6 marzo 2018, 14:18

Incontri, proiezioni, una sgambata di 3 chilometri e tante altre iniziative - fra cui la cerimonia di intitolazione del parco giochi di piazza Felice Orsi a Ida Del Carlo, pioniera dell’emancipazione femminile - per celebrare la ricorrenza dell’8 marzo. Le iniziative sono state presentate questa mattina (6 marzo) in Municipio dal presidente del Consiglio Comunale con delega alle Pari Opportunità Francesca De Toffol, e l’assessore al Sociale Lisa Baiocchi. Hanno partecipato anche Fiorenza Fanicchi (Avo), Angela Matteoni (Cif), Lori Del Prete (Fondazione Cavanis), Gino Diodati e Emma Quartaroli (Atletica Porcari), Nadia Di Gino (Croce Verde Porcari), Grazia Casanova (Terziario Donna), Renata Bonacchi (Porcari Attiva) e Silvia Cheli (Ccn Porcari).

“Le donne di Porcari - ha detto la Presidente De Toffol - si mobilitano per una festa che oggi più mai, di fronte al dilagare dei casi di violenza, assume un valore molto più che simbolico. Donne in Movimento non vuole essere solo uno slogan, ma vuole rappresentare la volontà radicata in tutta l’amministrazione di mantenere alta e costante l’attenzione su tematiche che riguardano la donna a 360°. Un impegno che non deve esaurirsi nelle date canoniche del 25 novembre e 8 marzo, ma che rimane costante tutto l’anno con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, enti e associazioni”.

Ricco e variegato il programma. Si parte mercoledì 7 marzo alle 21, all’auditorium Da Massa Carrara, con la proiezione del film “Suffragette”, la storia di un manipolo di donne che ha cambiato il mondo.

Giovedì 8 marzo la Fondazione Lazzareschi ospita un corso di Yoga della risata a cura di Dina Quiriconi (ore 19.30). Segue la proiezione del video #ioticredo, a cura dell’associazione La Luna. Dopo l’apericena è previsto un incontro dal titolo “Le donne di Porcari, fuori e dentro le Istituzioni”, con una serie di testimonianze di donne del paese.

Lo stesso giorno, i commercianti che aderiscono all’iniziativa offriranno sconti ai loro clienti.

Venerdì 9 marzo, nella sede della Croce Verde di Porcari verrà attivato uno sportello di ascolto e discussione rivolto alle donne con il contributo della dottoressa Ilaria Della Santa. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0583/298587. Alle 21 un esperto del Consultorio di Lucca sarà a disposizione per parlare di donne a 360°.

Sabato 10 marzo “Passeggiata delle donne…per le donne”, su un percorso di 3 chilometri. Il ritrovo è previsto alle 14.30 in piazza Felice Orsi. Ci si può iscrivere al momento ma sono disponibili anche le prevendite (al costo di 2 euro) alla Croce Verde di Porcari, l’edicola “La Guerrina” e il negozio “La Pergamena”. Saranno stampate 300 magliette con il logo della manifestazione. Il ricavato della marcia sarà devoluto al progetto “Parrucche”, gestito dall’Avo (associazione volontarie ospedaliere). All’arrivo è previsto un ristoro a cui seguirà la cerimonia di intitolazione del nuovo parco giochi di piazza Felice Orsi ad una grande porcarese, Ida Del Carlo, scomparsa il 6 agosto dello scorso anno.

