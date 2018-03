Piana : montecarlo



Indagati alcuni rappresentanti della maggioranza, PD Montecarlo e gruppo consiliare Progetto Comunità: "Massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine"

venerdì, 9 marzo 2018, 15:19

Il PD Montecarlo ed il gruppo consiliare Progetto Comunità intervengono, con un comunicato congiunto, sull'inchiesta giudiziaria che vede indagati alcuni rappresentanti della maggioranza di centrodestra del comune di Montecarlo.

“In merito alle ultime vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale di Montecarlo – si legge nel comunicato - come consiglieri di minoranza ed insieme al Partito Democratico esprimiamo la massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura affinché si arrivi a far piena luce sui fatti oggetto delle ipotesi di reato a carico degli amministratori chiamati in causa nell'indagine in corso. Ci preme ribadire peraltro che come prevede il nostro ordinamento si ha diritto alla presunzione di innocenza fino ad una eventuale condanna definitiva.

Non possiamo però non dirci preoccupati per il pesante capo d’accusa ipotizzato che se confermato prefigurerebbe responsabilità politiche gravissime per l’intera amministrazione - proseguono -.

Nel corso della nostra attività di controllo dell’operato dell’amministrazione abbiamo spesso segnalato in Consiglio Comunale le irregolarità che si verificavano all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici, ricevendo in cambio una mancanza di trasparenza e una indisponibilità a dare risposte dal nostro punto di vista assolutamente non giustificabili e quantomeno sospette.

Citiamo a titolo di esempio l’ultimo episodio avvenuto alcuni mesi fa riguardante l'intrusione nel palazzo comunale da parte di presunti ladri, vicenda su cui a tutt'oggi non è stata fatta chiarezza nonostante le nostre ripetute richieste sulla stampa e in consiglio comunale.

Invece di prodigarsi in proclami di “amministrazione trasparente”, il sindaco potrebbe mostrare un atteggiamento di maggiore trasparenza e disponibilità rispetto alle richieste dell’opposizione. Sarebbe certamente un comportamento utile a fugare ogni eventuale dubbio e anche a tranquillizzare i cittadini di Montecarlo che - concludono - in questi giorni stanno manifestando legittima preoccupazione per quanto sta accadendo”.