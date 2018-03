Piana



Insieme per Altopascio: "Come mai ad altre conferenze dei servizi il sindaco è andato di persona? Gli interessi erano diversi?”

sabato, 3 marzo 2018, 19:00

“Come mai quando si è trattato di trasformare – a favore della ditta Alpipan - in terreno industriale quattro ettari e mezzo di terreno agricolo, in una zona di particolare pregio ambientale di Badia Pozzeveri, il sindaco D'Ambrosio ha partecipato in prima persona alla conferenza dei servizi in Regione – dicendo che era d'accordo - e, invece, quando si è trattato di valutare l'opportunità dell'insediamento, a ridosso del centro del capoluogo, di un impianto che tratta rifiuti pericolosi, per il Comune di Altopascio non si è presentato nessuno? Forse gli interessi erano diversi?". Se lo domanda il gruppo di opposizione Insieme per Altopascio.

"Con il tono didattico di un bambino - prosegue il documento - che crede alle favole e pretende che vi credano anche le persone adulte, il vicesindaco e assessore all’ambiente Toci vorrebbe affermare che il comportamento della amministrazione comunale Pd di Altopascio è andato nella direzione di difendere l’ambiente e la salute dei cittadini. Le carte, però, raccontano un'altra storia: non risulta che sia stata verificata la distanza minima dai centri abitati prevista dalla normativa. Trattandosi poi di attività insalubre di prima classe la sindaca avrebbe potuto esercitare i poteri, previsti dal testo unico ambientale, di porre limitazioni fino ad opporsi all'insediamento dell'impianto".

"Alle conferenze dei servizi - incalza l'opposizione - che Toci definisce come semplici incontri per formulare pareri tecnici quando, invece, sono momenti in cui si prendono decisioni, era presente anche un rappresentante della ditta interessata, ma non il Comune che si è limitato a mandare delle email con cui, sostanzialmente, ci si rimetteva alle valutazioni di competenza di altri soggetti rinunciando alle proprie doverose valutazioni. Per nascondere il suo comportamento superficiale – o, forse ed ancor peggio, in malafede – l'amministrazione comunale vorrebbe far passare questa pratica come se si trattasse di autorizzare la costruzione di un ripostiglio per scope dove si tratta solo di verificare le prescrizioni del regolamento urbanistico. Per quanto riguarda le consuete ed infantili affermazioni di Toci sulle passate amministrazioni ricordiamo, solo per fare un esempio, che il sindaco Marchetti (nella foto), tutelando i cittadini e l'ambiente, si oppose e riuscì ad impedire che a Spianate si insediasse una industria insalubre di bitume che aveva tutti i “pareri tecnici” in regola".

"In ogni caso - conclude la nota - come minoranza abbiamo richiesto un consiglio comunale straordinario per chiarire tutti gli aspetti e le responsabilità di questa triste vicenda. consiglio comunale che si terrà venerdì prossimo alle ore 20: purtroppo la maggioranza, non potendo per legge rifiutarsi di fare il consiglio ma volendo ostacolare la presenza del pubblico, ha deciso di fissarlo per l'ora di cena... Invitiamo, tuttavia, tutti i cittadini che possono a partecipare”.