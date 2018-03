Piana : altopascio



Insieme per Altopascio: "Le urne castigano la giunta D'Ambrosio, che perde il 50 per cento dei voti in un anno e mezzo"

Il gruppo consiliare 'Insieme per Altopascio' commenta, a due giorni dalle elezioni, i risultati. "Mentre esprimiamo la nostra soddisfazione per il giusto approdo in consiglio regionale di Maurizio Marchetti, che è stato brillante sindaco di Altopascio per 20 anni, non si comprende da dove derivi la soddisfazione espressa da Sara D'Ambrosio a nome della sua giunta municipale per i risultati elettorali - commenta il gruppo consiliare - .I candidati del centrodestra La Pietra e Carrara hanno raccolto proprio a Altopascio la percentuale più alta, 44 per cento e 43 per cento, anche grazie alla scesa in campo di alcuni ex-amministratori che hanno apertamente indicato il voto a questi due personaggi. Fanucci e Bini possono ringraziare D'Ambrosio e compagnia cantante della loro magrissima figura altopascese, ma la giunta e il Pd escono con le ossa sbriciolate da queste elezioni. Il Pd - prosegue la nota - passa infatti dai 2980 voti del primo turno delle comunali 2016 ai 1476 raccolti in queste elezioni politiche. Giustamente, essendo dati diversi di affluenza , bisogna guardare le percentuali e allora davvero il disastro è evidente : si passa dal 41 per cento del primo turno comunale a un eloquente 19 per cento di domenica, che diventa devastante se si paragona al 48,8 per cento raccolto dal Pd alle europee del 2014 e il 28,8 %delle regionali 2015.E' chiaro che alla luce anche delle ultime prodezze della giunta D'Ambrosio e della marcata dipendenza dagli ordini di Renzi e giglio magico locale, questa giunta non è più credibile. Gli altopascesi hanno dato credito a D'Ambrosio e Remaschi per un po', poi hanno dato il loro giudizio, non apprezzando ad esempio l'assunzione del segretario Pd in comune , la cementificazione della Badia grazie a una variante ( inaudita a Altopascio) da 44mila metri quadri che favorisce un'azienda e il disinteresse verso l'arrivo di una ditta , in pieno centro del paese, che tratta rifiuti speciali e pericolosi. Tante altre piccole cose hanno determinato un voto che sa molto di pentimento degli altopascesi - concludono -, per i quali, però, vale un vecchio detto locale che finisce con la frase "tardi cantasti".... ".