Piana



Insieme per Altopascio "Su It Risorse il comune agisca in autotutela e sospenda le autorizzazioni"

sabato, 10 marzo 2018, 12:00

Si è chiuso con la perentoria richiesta da parte della minoranza al sindaco D'Ambrosio di procedere con un atto di autotutela, da chiedere formalmente alla Regione, che sospenda e annulli l'autorizzazione concessa con troppa superficialità all'azienda che tratta rifiuti speciali e pericolosi , non tenendo conto della legge e della salute dei cittadini, il consiglio comunale straordinario sulla vicenda della It Risorse.



Un consiglio comunale che rimarrà nella storia amministrativa del comune di Altopascio per la grande partecipazione dei cittadini, giustamente preoccupati dalle conseguenze di questo atteggiamento del comune , e per l'imbarazzo della maggioranza che ha evidenziato le modalità molto discutibili e preoccupanti con le quali si è accordata una autorizzazione a una ditta che tratta rifiuti speciali e pericolosi.Maurizio Marchetti , Fabio Orlandi e Elena Silvano hanno ripercorso con interventi applauditi dai presenti tutti i passaggi di un insediamento viziato dalla mancata osservazione di una legge che rende impossibile collocare aziende di tale pericolosità nel raggio di 500 mt dal centro abitato.



"Abbiamo dimostrato con le cartine e tanti documenti le responsabilità di una amministrazione comunale che ha gestito questa vicenda con una approssimazione molto sospetta – hanno spiegato i tre esponenti di Insieme per Altopascio- che non tiene conto della legge vigente e delle giuste preoccupazione dei cittadini per la propria salute, ma che ha preso per buone le dichiarazioni della stessa azienda, senza esercitare quella giusta opera di controllo e verifica che ci saremmo aspettati da chi da anni si dichiara paladino dell'ambiente. Un'altra brutta figura di una maggioranza che dimostra tutti i suoi limiti, non potendo certo incolpare noi di due gigantesche operazioni che stanno indignando i cittadini altopascesi come quella della It Risorse e i 44mila metri quadri agricoli regalati a una azienda trasformandoli in produttivi senza che ce ne fosse bisogno pubblico. Purtroppo anche chi era presente al consiglio comunale ha percepito l'inadeguatezza di chi gestisce oggi il comune di Altopascio, senza andare oltre con i cattivi pensieri".