“Insieme si vince”, una marcia davvero accessibile

martedì, 13 marzo 2018, 11:58

“Sarà una bella giornata di sport e integrazione”. È la convinzione di Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione Luccasenzabarriere, che invita tutti cittadini a partecipare alla marcia non competitiva “Insieme si vince”, in programma per sabato 17 marzo a Porcari.

L’iniziativa podistica è promossa dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, con il supporto logistico dell’Atletica Porcari. La partenza è alle 15,30 da piazza felice Orsi. Tre le opzioni di percorso: una da 2 km, un’altra da 5 km e la più lunga da 10 km. Il percorso da 2 km sarà accessibile a tutti grazie ai volontari di Luccasenzabarriere e sarà animato da “Fit & Run – Corri al ritmo del fitness”, un’iniziativa del centro sportivo Body Mind. Sono previsti punti di ristoro e premi per i partecipanti. La quota di iscrizione è di 3 euro, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per delle Missioni in America Latina. È prevista anche una lotteria con estrazione a fine gara.

“Luccasenzabarriere crede molto al legame tra accessibilità e sport – ha spiegato Passalacqua – e siamo sempre disponibili a impegnarci per garantire la partecipazione di tutti alle diverse manifestazioni sportive. Ringraziamo il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca per essere sempre sensibile alle esigenze delle persone disabili".