Piana : altopascio



IT Risorse, conferenza dei servizi, Toci: “Il comune assente perché ha fornito i propri pareri tramite e-mail certificata"

venerdì, 2 marzo 2018, 18:22

“Ha dell’incredibile leggere dichiarazioni da parte di chi ha amministrato questo comune per 25 anni in cui è chiara la volontà di distorcere la realtà per confondere le idee ai cittadini. Le persone chiedono soprattutto chiarezza e tutti siamo chiamati a rispondere con chiarezza”.

Risponde così Daniel Toci, assessore ai lavori pubblici e all’ambiente del comune di Altopascio, ai consiglieri di minoranza rispetto alla vicenda It Risorse.

“Chi, come questi improvvisati ex amministratori, omette parte della verità non ha a cuore i cittadini ma soltanto se stesso, con l’obiettivo di una rivincita personale su una sconfitta elettorale chiara che però non è ancora stata digerita.

Andiamo con ordine: il comune di Altopascio ha partecipato alle conferenze dei servizi rispetto alla vicenda di It Risorse. A quella riunione che menziona la minoranza, il sindaco ha ben spiegato quali sono le competenze dei tecnici e quali quelle dei politici: in quella serata abbiamo addirittura sentito ex amministratori sostenere che dovesse essere il sindaco a partecipare alle conferenze dei servizi. Ma signori, le conferenze dei servizi sono organismi di natura tecnica, che vengono convocati per permettere ai tecnici di dare pareri positivi o negativi (secondo prescrizioni, misure e regolamenti ben precisi) sulle pratiche che di volta in volta vengono presentate. I pareri possono essere dati di persona o per scritto, tramite posta elettronica certificata. I pareri sui quali doveva esprimersi il comune di Altopascio rispetto a It Risorse sono stati forniti per scritto, inviati tramite Pec, dai tecnici comunali competenti per materia e sono allegati ai verbali che tanto decantano i consiglieri di minoranza. Il Regolamento urbanistico parla chiaro: in via del palazzaccio era ed è prevista una zona produttiva, ove possono insediarsi attività come quelle di cui si sta tanto parlando. Quel regolamento urbanistico ha un padre nobile: Maurizio Marchetti. Sulla base di quel regolamento i tecnici hanno rilasciato i propri pareri.

Non accettiamo poi che si dica che questa amministrazione si disinteressa delle realtà produttive - prosegue Toci -. Tutti gli investienti sul territorio vedono una nostra attenzione costante e lo dimostra la quantità di investimenti che in questo anno e mezzo si stanno concretizzando e quelli che presto si concretizzeranno.

La politica ha il compito e il dovere di sostenere e incentivare nel rispetto dei ruoli e delle regole gli investimenti, e questo è cio che stiamo facendo e che continueremo a fare, sempre determinati a salvaguardare l'ambiente e la qualità della vita.

La politica non avrebbe invece dovuto permettere il proliferare di tutte quelle situazioni che oggi ci troviamo a dover sistemare: lottizzazioni mai concluse, centinaia di appartamenti abbandonati o sfitti, aree industriali accanto alle case. Politiche, scelte e atti che portano il nomi di Maurizio Marchetti e del suo seguito. A questi esponenti le vesti da ambientalisti proprio non gli si addicono - conclude il vice sindaco -, il carnevale è finito”.