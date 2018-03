Piana : altopascio



IT Risorse: i 500 metri della discordia

sabato, 10 marzo 2018, 07:28

di cinzia guidetti

Consiglio comunale dai toni accesi questa sera ad Altopascio. All'ordine del giorno la tanto discussa ditta IT Risorse che tra poco dovrebbe aprire in via del Palazzaccio al civico 87.

Dal 7 febbraio, cioè da quando i cittadini ne sono venuti a conoscenza grazie a un articolo su un giornale locale in cui la D'Ambrosio si diceva soddisfatta dell'ingresso di questa nuova attività nel paese del Tau, è successo un po' di tutto: sono usciti articoli su diverse testate tra cui La Gazzetta di Lucca (Altopascio, futura terra dei fuochi?, IT Risorse, mobilitazione degli abitanti, Quale futuro per Altopascio, IT Risorse, la soddisfazione di Sara D'Ambrosio, Impianto di stoccaggio IT Risorse: "Offro 30 posti di lavoro"), la maggioranza e la minoranza hanno inviato comunicati alla stampa dove spiegavano le loro ragioni, dubbi, risentimenti, ed è nato anche un comitato che si oppone all'apertura della ditta che tratterebbe rifiuti tossici e non.

Quindi, inutile dire, che il consiglio comunale di stasera era attesissimo e ad Altopascio non si parlava di altro.

La minoranza ha subito incolpato il sindaco di non aver partecipato alle tre conferenze dei servizi (se non di aver inviato una pec alla seconda e una risposta ufficiosa alla terza), di non aver fatto la giusta pubblicità perché i cittadini venissero a conoscenza dell'insediamento di questa ditta (anche la minoranza dice di averlo appreso dalla stampa il 7 febbraio), di non essersi opposta all'arrivo di una ditta classificata come "industria insalubre di prima classe", e di non aver fatto rispettare i 500 metri di distanza dalle abitazioni che si richiedono per questo tipo di attività.

Fabio Orlandi, capogruppo di 'Insieme per Altopascio', all'inizio del consiglio vorrebbe integrare l’interrogazione presentata, ma la richiesta viene negata. "Ci sono delle novità" è la sua giustificazione, ma non viene accolta. "Si comincia male - prosegue Orlandi -. Chiedo allora alla sindaca se ha acquisito informazioni sulla IT Risorse prima che si insediasse ad Altopascio?". Ma la risposta non verrà mai data.

La D'Ambrosio prende la parola e spiega che vista l'importanza degli argomenti trattati preferisce leggere una relazione specifica e tecnica. Lo farà per 15 minuti. Dicendo che la pubblicità spettava alla regione, che i verbali della conferenza dei servizi sono disponibili sul tavolo del consiglio comunale (indicandoli), che il sindaco non è intervenuto nelle conferenze dei servizi perché una cosa è la gestione amministrativa, e una è quella finanziaria e tecnica, perché ci deve essere una separazione dei ruoli. Che la ditta è sì classificata come insalubre di prima classe per decreto, ma risulta compatibile con l'urbanizzazione, che il problema del decreto Seveso3 è stato risolto nella terza conferenza dei servizi del 14 dicembre 2016, e che per i 500 metri dalle abitazioni è stato chiesto un supplemento istruttorio.

Ma dal pubblico (numeroso, molti sono dovuti rimanere fuori dalla sala consiliare) cominciano a sollevarsi le prime proteste perché "non si capisce nulla", "la voce è troppo bassa", "può parlare più forte", "può leggere più lentamente" e sarà il presidente del consiglio Sergio Sensi a chiedere l'ordine, per molte volte durante la serata, fino anche a minacciare di sciogliere il consiglio comunale se non si fossero placati gli animi tra il pubblico.

E Fagni (Lega) rincara la dose: "La sindaca ha letto una relazione non richiesta. Le domande le abbiamo rivolte a lei e non ai tecnici".

Ma Sensi sentenzia: "Il sindaco ha dato la sua riposta. Potete dirvi soddisfatti o no".

"Non sono né soddisfatto, né non soddisfatto. Mi sento preso in giro" commenta Fagni.

"Siamo in consiglio per fare chiarezza su una cosa che interessa le persone. Di cosa mi dovrei ritenere soddisfatto?" domanda l'ex sindaco Maurizio Marchetti.

Dai cittadini presenti si alzano commenti in cerca di risposte.

Elena Silvano è più risolutiva: "Niente è stato fatto per impedire l’ingresso di questa ditta che ha turbato la gente. Non si è capito niente di quello che la sindaca ha letto. Non si può dire che uno è soddisfatto o non soddisfatto dato che non abbiamo sentito. La risposta non è stata data". E scatta l'applauso del pubblico.

Simone Marconi incalza: "Come si fa essere soddisfatti su una lettura? I permessi li avete rilasciati un anno fa. Non potete chiedere ora dei 500 metri"

"Non è di competenza solo della regione misurare 500 metri. Sono mancanze gravi" sentenzia Orlandi.

Marconi porta l'attenzione sulle conferenze dei servizi: "La conferenza più importate è stata la seconda dove avevamo il parere negativo dell’ente acque che non autorizzava la ditta allo scarico in fognature (la ditta chiedeva di scaricare nella fognatura nera gli scarichi del tetto e del piazzale). Oltretutto c’era il dubbio che l’attività di IT Risorse fosse soggetta o meno alla Seveso 3. In questa conferenza viene espresso parere negativo almeno che la IT risorse non fornisca nuovi documenti. A dicembre (terza conferenza) tanti di questi dubbi sono rimasti. Il sindaco - continua Marconi - dice che non era competenza sua partecipare, ma il primo cittadino in qualità di responsabile della salute pubblica poteva dire la sua".

"Anche l'impianto di bitume urbanisticamente si poteva fare - ricorda Marchetti - ma mi sono opposto. Mi hanno fatto una richiesta danni di un paio di miliardi di lire e dopo cinque anni sono stato assolto. Se un amministratore fosse andato in conferenza dei servizi e si fosse opposto le cose sarebbero state diverse. Il 14 dicembre (terza conferenza dei servizi) non gli è stato mandato neanche il parere. Sono stati dalla conferenza dei servizi a contattare il comune e sul verbale infatti c'è scritto che hanno avuto informalmente il parere di Altopascio". Marconi domanda quando il comune avrebbe poi mandato la pec, ma non ottiene risposta.

Fagni commenta: "Questa mozione l’abbiamo fatta appellandoci anche ai consiglieri di maggioranza (che spesso durante la serata sono stati tacciati dalla minoranza di stare zitti e definiti "maggioranza silenziosa"). Che cosa ha voluto dimostrare il comune a non andare alla conferenza dei servizi? O sfrontatezza o leggerezza. Era importante andare. Non si capisce poi cosa sia cambiato tra le prime due conferenze e la terza. La conferenza dei servizi dava parere negativo, mancavano i requisiti per la Seveso3 e poi miracolosamente alla terza non sia parla più di impedimenti della Seveso 3, ma si legge che la ditta si dovrà automonitorare. Che documenti ha fornito l’azienda?".

"C’è un dato - sentenzia Marchetti - i 500 metri non ci sono. Ci sono case, e non sono sparse, oltre a zone che si trovano nella sezione D1, supermercati e centri commerciali. I pareri letti nelle relazioni mi sgomentano perché l'unico problema che si è posto il comune è che la ditta non facesse troppi odori. Oltretutto si rimanda ad una relazione di parte fatta dai tecnici dell'azienda IT Risorse dove si dice che il sito in esame non si trova in nessuna zona non idonea e le stesse abitazioni sono case sparse e nessuno si è preso la briga di controllare".

Orlandi chiede al sindaco se ha chiesto informazioni sulla ditta, da dove proviene e che cosa tratta. "Ci sono precedenti di questa ditta in Toscana, a Livorno e a Capannori - spiega Orlandi .- E proprio a Capannori aveva sede la SR Ecoservizi, ma anche la IT Risorse. La Ecoservizi è fallita. Nel momento che è fallita, guarda caso strano, anche la IT Risorse dopo due settimane ha chiuso. Poi è intervenuta l’autorità giudiziaria che ha messo i sigilli. E così a Capannori si trovano con un sito che deve essere bonificato".

E' Marco Remaschi a rispondere, non senza qualche protesta del pubblico che a qualche affermazione si trova nettamente contrario: "Stiamo aspettando la risposta dalla regione e abbiamo anche chiesto, qualora la risposta non ci soddisfacesse, di essere assistiti da legali ambientali perché vogliamo tutelare i cittadini. Le precedenti amministrazioni hanno previsto la possibilità di insediare industrie insalubri. Questa amministrazione non lo prevederà". Poi Remaschi fa riferimento al piano regionale che è stato cambiato perché prima era possibile far insediare ditte ritenuti insalubri anche a distanze inferiori ai 500 metri, e ricorda che "la precedente amministrazione ha previsto le U.T.O.E. e la IT Risorse rientra in quella zona".

Remaschi ricorda che dalla IT risorse la documentazione viene trasmessa al Suap del comune il 21 aprile 2016 (quando c'era la precedente giunta). E che un paio di mesi prima c’è stata una richiesta di sanatoria sul sito dove si dovrà insediare. E che la prima conferenza dei servizi è del 22 giugno 2016 e il sindaco si insedierà il giorno prima.

"La disamina per l'insediamento conclude che l’area interessata non rientra in nessun caso di esclusione o penalizzazione e che per la medesima sussistono i criteri per la localizzazione - spiega Remaschi -. Nella seconda conferenza non c’erano tutti gli approfondimenti necessari rispetto alla Seveso3 che sono stati approfonditi nella terza".

Fagni sbotta: "Mi sembra frivolo il fatto di addossare la colpa a noi. Non possiamo opporci a uno che presenta una pratica al Suap. E' vero non abbiamo impedito l'insediamento di U.T.O.E., perché nell' U.T.O.E. fanno parte allevamenti animali, concerie, inceneritori, salumifici, tipografie se mettiamo una distinzione urbanistica non viene nessuno ad aprire ad Altopascio. Dobbiamo fare opposizione dopo". E Fagni chiede nuovamente cosa è cambiato dalla seconda alla terza conferenza dei servizi senza avere risposta.

Marchetti rende noto che prendendo a riferimento la data del 7 febbraio (quando sono venuti a conoscenza della IT Risorse) faranno ricorso al T.A.R.: "Noi troveremo il sistema di fare ricorso e sarà improntato principalmente su quello che sono le distanze da questo insediamento alle case".

"Non si può dire che una ditta non si vuole - sbotta la D'Ambrosio -. Dobbiamo attenerci a delle regole. Quello che abbiamo chiesto, e messo in mozione, è necessario per ricevere dalla regione Toscana una disamina. Quello che verrà fuori da questa disamina sarà valutato in questa sede".

Il consigliere di maggioranza Giovanni Pippi appoggia la D'Ambrosio: "Occorre questo documento per fare chiarezza. L'unica differenza è che la minoranza chiede lo stop immediato di questo provvedimento. Noi chiediamo alla regione che dia una valutazione e faccia chiarezza. Forse siamo stati tardivi come ha detto Marchetti, ma se la regione dirà che l'insediamento non potrà essere fatto siamo disponibili a dare tutto in mano ad un avvocato".

Orlandi conclude il consiglio: "Ho riconosciuto un cambio di rotta da parte della maggioranza e mi fa piacere. Noi non possiamo votare la mozione così però. Dalla regione abbiamo bisogno di una revoca o una sospensione. Ricordiamoci che ogni giorno che passa i danni che possono chiederci aumentano".