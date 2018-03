Piana : altopascio



IT Risorse, il Comitato Ambientale Altopascio: "Insieme ai cittadini faremo ricorso al TAR"

sabato, 31 marzo 2018, 19:51

Non ci sta il Comitato Ambientale Altopascio, troppi i punti non chiariti dall'amministrazione D'Ambrosio in merito all'insediamento della ditta IT Risorse e così insieme ai cittadini ha deciso di fare ricorso al TAR.

"Il mandato è già stato depositato dall'avvocato - rende noto il presidente del Comitato Chiara Boni -. I firmatari sono cittadini che abitano nei 500 metri di distanza dalla ditta. Abbiamo scoperto l'esistenza di questa ditta, giudicata insalubre di prima classe, grazie a un articolo uscito su un quotidiano il 7 febbraio. I cittadini sono giustamente preoccupati e noi ci siamo presi la responsabilità di dar loro voce. Il sindaco non aveva avvisato gli altopascesi dell'arrivo di un'azienda del genere. Credeva di fare tutto in sordina? Noi non ci stiamo!".

Fare ricorso al TAR ha un costo e così il Comitato Ambientale Altopascio si farà garante per sostenere le spese e per reperire fondi attraverso assemblee e iniziative che verranno rese note a mezzo stampa e anche sulla pagina Facebook del comitato. La raccolta è già iniziata. Per contribuire, ma anche per avere informazione, è possibile telefonare al numero +39 333 5665511 (tutti i giorni dalle 13 alle 15) oppure scrivere all'e-mail altopascioambiente@gmail.com .

"Oltretutto non è vero che la ditta assumerà 30 persone - prosegue Boni -. C'è chi ha fatto domanda e la risposta è stata: 'hanno già assunto tre persone e non ne prenderanno altre'. E questo è un altro segnale della poca chiarezza dell'attuale amministrazione".

"Cogliamo anche l'occasione - conclude Boni - per rispondere al sindaco che ha detto in un comunicato odierno di aver convocato il Comitato la prossima settimana in Comune. L'unico invito che abbiamo ricevuto è stato quello indiretto del presidente Sergio Sensi".