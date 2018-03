Piana : altopascio



IT Risorse, 'Insieme per Altopascio': "I verbali inchiodano il sindaco. Il comune sempre assente alle conferenze di servizio"

giovedì, 1 marzo 2018, 15:16

Il gruppo consiliare 'Insieme per Altopascio', dopo aver chiesto al sindaco D'Ambrosio quale era stata la posizione del comune in merito all'insediamento dell'azienda IT Risorse durante le tre conferenze dei servizi, e non aver ricevuto risposta dal primo cittadino, ha fatto richiesta degli atti e ha scoperto che il comune era assente.

"Quello che temevamo è puntualmente confermato dai verbali delle tre conferenze di servizio che hanno poi permesso alla It Risorse, l'azienda che si occupa di rifiuti speciali e pericolosi, di avere il permesso per insediare la propria attività nel centro del paese di Altopascio - si legge nella nota del gruppo consiliare "Insieme per Altopascio" - . La reticenza e l'imbarazzante figura del sindaco Sara D'Ambrosio alla riunione di Spianate e nei giorni successivi nascevano dunque dal fatto che il comune si è completamente disinteressato del problema dell'insediamento di una azienda che opera in un settore così pericoloso e che riguarda la salute dei cittadini, nonostante fosse ovviamente a conoscenza di tutto e fosse stata invitata a partecipare alle suddette. Infatti - precisano i rappresentanti del gruppo - nelle tre riunioni della conferenza dei servizi sulla questione, vale a dire le riunioni fra più enti che affrontano tutti gli aspetti legati al rilascio dei permessi di tali aziende, il comune di Altopascio non si è presentato, come se la cosa non lo riguardasse. Un atto gravissimo, specialmente se commesso da chi per anni ha parlato di ambiente e cercato di imputare alla maggioranza poca attenzione verso la tutela ambientale del territorio. Ora che emerge in tutta la gravità questo triplice fatto, crediamo sarebbe opportuno che chi ne è responsabile, ovvero sindaco e assessore all'ambiente Daniel Toci, dessero le dimissioni, chiedendo scusa alla cittadinanza, che - concludono - oggi si trova a fare i conti con queste mancanze gravi della giunta in carica".