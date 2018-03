Piana



IT Risorse, Remaschi e Ghimenti all’attacco: “Minoranza ambientalista solo per comodità"

sabato, 10 marzo 2018, 17:23

Sul consiglio comunale straordinario sulla vicenda It Risorse prendono la parola anche i capigruppo di maggioranza, Marco Remaschi (Pd) e Marco Ghimenti (ViviAmo Altopascio).

«Questa minoranza che oggi si riscopre ambientalista solo per comodità – spiega Remaschi - è la stessa che nel 2011 ha approvato un regolamento urbanistico, ancora oggi vigente, secondo cui, ad Altopascio, in tutte le aree identificate come produttive/industriali possono insediarsi le attività classificate come insalubri di prima classe. Noi lo cambieremo questo regolamento urbanistico». Sull’iter della pratica interviene invece il consigliere Ghimenti. «Il 21 aprile 2016 - aggiunge - It Risorse presenta richiesta per il rilascio dell’AIA al Suap di Altopascio e il 28 aprile 2016 il Suap invia la documentazione alla Regione Toscana e all’Arpat per avviare la procedura. Successivamente al Comune di Altopascio si richiedono i pareri in merito a: conformità urbanistica dell’attività (viene dato l’ok), conformità edilizia degli immobili (viene dato l’ok), ammissibilità del collettamento nella fognatura bianca delle acque (viene dato l’ok, tramite anche un sistema di filtraggio e depurazione specifico), definizione di eventuali prescrizioni relative a vapori, gas, odori (viene dato l’ok in quanto l’attività in questione non produce né emissioni, né odori, né rumori, ma si limita a stoccare il materiale, senza trattarlo o lavorarlo). L’Arpat, invece, fornisce i propri pareri in merito al rispetto ambientale, mentre i Vigili del Fuoco si esprimono per quanto riguarda la sicurezza, in particolare quella antincendio. Ecco è sulla base di questo iter che la Regione Toscana rilascia l’Aia. Proprio per questo motivo noi oggi chiediamo all’ente titolare del procedimento di fornirci i criteri che hanno portato alla definizione dei pareri, così da avere il quadro completo, informare ancora di più e ancora meglio i cittadini e affrontare insieme tutti i passaggi successivi, nel massimo della trasparenza».