La Cicala, missione compiuta contro Viareggio

domenica, 25 marzo 2018, 10:49

PIZZERIA LA CICALA ALTOPASCIO 54

PALLACANESTRO FEMMINILE VIAREGGIO 49

Parziali (21-16; 31-25; 44-43; 54-49)



Arbitro: Borgioli di Massa



PIZZERIA LA CICALA: Sutera E. 7, Benedetti Stefanini R., Calanchi 6, Sutera G.7, Cipollini 5, De Santi 15, Lanzarini 4, Olivieri 2, Braccini 2, Buonaguidi 6. All. De Santi



Era il match, quello tra la Pizzeria la Cicala Altopascio e P.F. Viareggio che decideva il settimo posto nella griglia playoff. Sì, perché visto il blitz al fotofinish all'andata ( 43-42) un controblitz delle versiliesi avrebbe consentito a quest'ultime il sorpasso in vista dell'ultimo chilometro. E' proprio il caso di dire: missione compiuta. Le ragazze di De Santi evitano così nella post season la corazzata Prato e se la vedranno con Grosseto. Avversario tostissimo ma che in stagione regolare é stato messo in difficoltà per oltre metà gara dalle rosablu. Tornando al match buon inizio di Salvioni (assente) e compagne che dettano i ritmi di gioco facendo leva sulla coralità, con De Santi ad ergersi sul gruppo (alla fine 15 punti per lei). 21-16 al primo fischio con le ospiti che però rimangono in scia chiudendo sul -6 all'intervallo lungo (31-25). Terza frazione e la faccenda sembra complicarsi. Viareggio profonde il massimo sforzo ed il match si incanala sui binari del thrilling come all'andata (44-43 al terzo fischio). Ci vuole una prova d'orgolio delle altopascesi, che puntualmente arriva. La Pizzeria la CIcala, sospinta dal tifo del PalaBox, riesce ad acquisire un piccolo tesoretto che mantiene fino alla sirena. Finisce nel tripudio rosablu. Adesso pausa pasquale, i playoff inizieranno nel week end 7/8 aprile.