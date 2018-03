Piana



"La D'Ambrosio non sa di cosa parla: rinnoviamo la richiesta di dimissioni"

sabato, 3 marzo 2018, 19:50

In risposta all'ultimo comunicato della D'Ambrosio, che va ad aggiungersi a quello del vicesindaco Toci, sulla vicenda delle pratiche autorizzative dell'impianto di rifiuti pericolosi, il gruppo consiliare Insieme per Altopascio afferma: "Il sindaco, dimostrando ancora una volta di non sapere di cosa parla, vuole insegnarci la differenza tra aspetti tecnici ed aspetti politici. La ringraziamo ma tale differenza la conosciamo benissimo. In questa vicenda – lo ripetiamo per i cittadini e non per lei o per il vicesindaco Toci che dimostrano di non essere in grado di capire tutto quello che esula dagli ordini del loro partito – ci sono vari aspetti che non tornano. La D'Ambrosio ci vorrebbe convincere, addirittura, che se fosse andata, come suo dovere, alle conferenze dei servizi non sarebbe stata ammessa? Quando erano presenti i rappresentanti della "IT Risorse"... Ci vorrebbe far credere che non poteva opporsi a quella localizzazione? Ripetiamo lo dice la legge ma prima ancora il buon senso... Sulle ironie che manifesta verso chi lavora, svolgendo la sua professione, diciamo che questo atteggiamento è un motivo in più per chiedere le sue dimissioni, e quelle del vicesindaco Toci.I due soggetti potrebbero provare ad andare a lavorare e provare una ebbrezza fino ad adesso a loro completamente ignota".