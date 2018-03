La messa in sicurezza dell’area dell’ex oleificio Toschi al centro di un incontro in Regione

Altri articoli in Piana

martedì, 13 marzo 2018, 16:07

Sarà installato a Lunata in via della Chiesa, nel parcheggio di fronte alle Poste, un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque Spa, gestore idrico della Piana Lucchese e del Basso Valdarno in collaborazione con il Comune

martedì, 13 marzo 2018, 14:26

'Aspettando il 1° maggio tra musica e cosplay' è il titolo dell'evento in programma lunedì 30 aprile alle 15 in piazza Aldo Moro a Capannori nell'ambito della 'due giorni' promossa dal Comune per la Festa dei Lavoratori

martedì, 13 marzo 2018, 11:58

“Sarà una bella giornata di sport e integrazione”. È la convinzione di Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione Luccasenzabarriere, che invita tutti cittadini a partecipare alla marcia non competitiva “Insieme si vince”, in programma per sabato 17 marzo a Porcari

martedì, 13 marzo 2018, 10:49

La compagine lammarina si è presentata ai nastri di partenza del Campionato Italiano di cross assoluto, valido sia come Campionato di Società di cross che prima prova del Cds assoluto di corsa, nonostante i troppi infortuni che avevano ridotto le aspettative della società

martedì, 13 marzo 2018, 08:58

Appuntamento di primo piano mercoledì 14 marzo al PalaSuore di Porcari. Coach Maurizio Cremonini, dal 2001 responsabile tecnico della Fip per il settore giovanile, minibasket e scuola, terrà infatti una lezione ai bambini e alle bambine del Centro minibasket Porcari

lunedì, 12 marzo 2018, 17:10

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio, in programma il 14 marzo di ogni anno, l'amministrazione comunale insieme con la Soprintendenza ABAP di Lucca e Massa-Carrara propone tre iniziative rivolte a studenti, cittadini e operatori economici