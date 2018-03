Piana



“L’acqua in testa": nuovo percorso nelle scuole di Legambiente Capannori e piana lucchese

venerdì, 30 marzo 2018, 16:00

Ha preso il via ad inizio marzo la seconda edizione della “Classe per l’ambiente”, il progetto educativo promosso e realizzato dall’associazione Legambiente Capannori e Piana lucchese in collaborazione con tre Istituti scolastici del territorio. Si chiama “L’ACQUA IN TESTA” e vedrà decine di studenti coinvolti in un percorso di formazione ambientale sul tema dell’acqua: i volontari “in maglietta gialla” saranno presenti sui banchi di scuola sino al termine dell’anno scolastico per sensibilizzare i ragazzi su questa risorsa, tanto preziosa quanto sprecata e poco valorizzata.

“Grazie al progetto e alla disponibilità delle insegnanti siamo riusciti a dare continuità ai momenti di formazione degli studenti, trasformando l’educazione ambientale in una vera e propria materia di studio - afferma il Presidente Giordano Del Chiaro. L’obiettivo del percorso educativo, che ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità, è formare piccoli cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente che ci circonda”.

Le lezioni verteranno su diversi aspetti della risorsa acqua inerenti al programma scolastico in corso: dalla concezione dell’acqua nella letteratura all’attuale distribuzione sulla terra, dal ciclo dell’acqua alla sua importanza per la salute.

“Per questa edizione abbiamo scelto un tema di estrema attualità - aggiunge la Direttrice Maria Cristina Nanni. L’acqua, infatti, è una risorsa vitale per l’uomo, per le attività economiche, per tutto il nostro ecosistema, ma dobbiamo imparare a conoscerla e rispettarla, a partire dai più piccoli.

La frequenza delle lezioni ci consentirà di verificare i risultati dell’apprendimento dei ragazzi e di affrontare entrambi gli aspetti della materia, teorico e pratico”.

Sei classi di studenti, la I E della Scuola media “L. Nottolini” di Lammari, la II C e D della Scuola media di Camigliano e le terze della scuola elementare “A. Del Fiorentino” di Capannori saranno impegnate nell’apprendere e studiare quanta acqua consumiamo in media ogni giorno, quale utilizzo ne facciamo (in casa, in agricoltura, in industria), il funzionamento di un acquedotto, la prevenzione del rischio idrogeologico, nonché le azioni utili per evitare sprechi e inquinamento.

Al tema dell’acqua nei suoi diversi aspetti sarà dedicata anche la Festa della Campagna 2018, l’iniziativa annuale di Legambiente che si terrà domenica 15 aprile dalle ore 9 alle 18 nei locali esterni della Scuola dell’infanzia e primaria di Lammari.