Piana : altopascio



Li chiudono nella zona notte e gli svaligiano la casa

mercoledì, 28 marzo 2018, 20:50

di cinzia guidetti

E' successo intorno alle 22.30 in via Torino. I ladri sono entrati forzando la serranda della porta di cucina, che si trova sul lato meno visibile della casa, si sono diretti alle camere e hanno chiuso la porta della zona notte a chiave. Segno che sapevano che c'era qualcuno che stava dormendo.

Madre e figlio piccolo erano andati a letto da poco, ma non si sono accorti di nulla. Alle 22.15 circa l'altro figlio era uscito di casa. E forse era proprio il segnale che i ladri stavano aspettando. Sono entrati dopo aver forzato la porta con un piede di porco, e hanno iniziato a rovistare in tutta la casa. Hanno aperto tutti i cassetti, compresi quelli della cucina, e forzato quelli che hanno trovato chiusi. Poi si sono diretti in soffitta e anche lì hanno messo a soqquadro cercando qualcosa da rubare. Alla fine l'unica cosa che sono riusciti a portare via sono stati due computer portatili lasciati sul tavolo.

Alle 22.45 è tornato il terzo figlio della signora che ha trovato la zona notte chiusa e ha aperto. Fortunatamente il fratello e la madre all'interno non si erano accorti di nulla e anzi avevano pensato che i rumori provenienti dalla zona giorno fossero provocati da uno dei familiari. A quel punto i tre hanno fatto l'amara scoperta.

"Hanno agito velocemente - racconta uno dei tre figli - 15 minuti al massimo e pensiamo che fossero almeno in due. Io sono uscito alle 22.15 circa per andare da un amico e mio fratello è rientrato 30 minuti dopo di me. Sicuramente erano appostati in attesa che io uscissi e sicuramente avevano studiato bene la zona. Siamo continuamente spiati e questo è preoccupante. Ci sono persone che osservano i nostri movimenti e quello che facciamo per poi rubare nelle nostre case. E la facilità con cui succedono questi episodi è inquietante" commenta amaramente.

La madre la mattina è andata a sporgere denuncia dai carabinieri e ha scoperto che durante la notte i raid di furti erano stati diversi: prese di mira oltre ad Altopascio, anche case al Marginone a e Michi.

"Il problema è che nessuno fa nulla. Si riempie Altopascio di telecamere - commenta amaramente il figlio - che servono solo per il 2 per cento, e intanto questi episodi sono aumentati. Due settimane prima erano entrati da una mia vicina. Lei era uscita con il marito, ma si era dimenticata una cosa e così è rientrata subito in casa e l'ha trovata aperta. Pazzesco. Tra un po' non era ancora uscita che le erano già entrati in casa. Non ti senti più sicuro neanche a casa tua anche perché chi me lo dice che non succederà di nuovo? Io non mi sento più sicuro ed è una cosa orribile".

Sul caso indagano i carabinieri di Altopascio.