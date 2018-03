Piana



L'UICI Lucca ringrazia il ristorante “Il pesce che vorrei” per aver messo a disposizione dei clienti il menù in braille

lunedì, 19 marzo 2018, 16:10

L'UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ) di Lucca rende noto alla cittadinanza la lodevole iniziativa presa dal ristorante “Il pesce che vorrei” di Lammari, che ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti il menù in braille, il sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti e ipovedenti.

L'inaugurazione di questo speciale menù si è tenuta la sera di venerdì 16 marzo nel suddetto ristorante e, per l'occasione, erano presenti tra gli altri il presidente UICI Lucca, Massimo Diodati e Alessandro Rossetti dell'UICI Lucca, l'assessore al volontariato di Capannori, Serena Frediani e le socie del locale, Alessia e Claudia Salani insieme a Iva Bocini.

“ Ringrazio le socie de 'Il pesce che vorrei' – ha dichiarato Diodati – per aver pensato ad un modo per rendere, anche al ristorante, sempre più autonome e a proprio agio le persone non vedenti. Siamo veramente contenti quindi per la loro decisione di creare un menù scritto in braille e ci auguriamo che altri locali prendano quindi esempio e replichino iniziative come questa”.