Manutenzione delle vie vicinali: pubblicato il bando per la concessione di contributi

martedì, 27 marzo 2018, 13:08

L'amministrazione comunale mette a disposizione 40 mila euro per la manutenzione delle vie vicinali di uso pubblico, ovvero tutte quelle vie private utilizzate per raggiungere edifici di interesse collettivo, come chiese, scuole, fontane o che collegano due strade comunali, che a Capannori sono particolarmente numerose. Con questo bando l’amministrazione comunale vuole partecipare alla loro manutenzione, per garantirne una migliore percorribilità e quindi renderle più sicure.

Al bando, che resterà aperto fino al prossimo 21 aprile, possono partecipare i proprietari frontisti di vie vicinali di uso pubblico del territorio comunale. Il contributo massimo previsto è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per lavori di manutenzione e comunque non superiore a 5 mila euro.

Nel caso di finanziamenti economici da parte di altri enti pubblici per il realizzo di lavori ammessi al contributo il Comune contribuirà, in percentuale, per la parte dei lavori a carico del richiedente con esclusione di quelli ricoperti da contributi di altri enti.

In ogni caso potrà essere concesso un solo contributo per tipologia di intervento per la medesima strada, nel corso di un esercizio finanziario e sempre nei limiti di contribuzione specificamente indicati nel regolamento delle strade vicinali di uso pubblico.

Le domande per ottenere i contributi devono essere presentate al Comune (Servizi alla Città (Ufficio Mobilità-Reti), direttamente all'Ufficio Protocollo o per raccomandata con ricevuta di ritorno dal legale rappresentante del Consorzio della strada vicinale o da un proprietario frontista, designato e delegato per scritto dagli altri proprietari.

Sulla base di tutte le domande pervenute sarà stilata una graduatoria delle richieste ammesse in base ai criteri di valutazione e priorità specificati nell'apposito regolamento. Il contributo sarà erogato esclusivamente a consuntivo dietro presentazione di rendiconto documentato che attesti il totale della spesa e previa verifica della realizzazione dei lavori.

Il bando completo è consultabile sul sito Internet del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione 'Bandi- Gare- Appalti'. Per ulteriori informazioni tel 0583 428319-428337.