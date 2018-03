Piana



Marchetti (FI): "L'atto di eroismo di Walter Lombardi un esempio per tutti"

sabato, 31 marzo 2018, 11:20

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti sottolinea il gesto eroico del carabiniere lucchese che a Bologna ha salvato una persona anziana da un incendio.



"Quando abbiamo spesso dichiarato che le forze dell'ordine sono una delle parti migliori di questa Italia , anche mentre prendevamo le difese di un agente che era stato indagato per avere catturato un ladro, non lo facevamo per retorica elettorale ma per ferma convinzione.Ecco quindi che con grande piacere e soddisfazione voglio sottolineare, a nome di tutto il partito e dei suoi militanti lucchesi, il gesto straordinariamente eroico di un carabiniere lucchese di stanza a Bologna, Walter Lombardi. L'uomo, di ottima e conosciuta famiglia abitante in città, ha salvato una anziana donna con problemi motori e i suoi animali da un incendio sviluppatosi nell'abitazione al secondo piano di uno stabile, dimostrando coraggio e tanta sensibilità, quando ha capito che la donna non avrebbe forse retto alla perdita dei suoi animali, una vera e propria ragione di vita per lei.Un gesto bellissimo che mi piacerebbe fosse ufficializzato da una qualsiasi forma di riconoscimento pubblico da parte delle istituzioni. Walter Lombardi, come la stragrande maggioranza delle forze dell'ordine operanti in Italia, non ne ha bisogno, visto che la migliore gratificazione è stata per lui la consapevolezza di avere aiutato chi in quel momento si trovava in difficoltà, ma ritengo che lo Stato debba cogliere l'occasione per evidenziare questo gesto eroico. A lui vanno i complimenti di tutti noi, perché grazie a questi atti c'è speranza per un futuro giusto e serio per la nostra nazione".