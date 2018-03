Piana : altopascio



Montemagni (Lega): "Appoggiamo le richieste del comitato di cittadini riguardo alla VIA sul raddoppio della ferrovia"

giovedì, 29 marzo 2018, 10:39

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, si dichiara in sintonia con le rimostranza del comitato "No al sottopasso, sì alla circonvallazione di Altopascio" circa la valutazione di impatto ambientale da parte della regione.



"Siamo completamente in sintonia - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - con le giuste rimostranze del comitato di cittadini altopascesi "No al sottopasso, si alla circonvallazione di Altopascio" il quale chiede ancora con forza che il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia venga sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale da parte della regione. Sarebbe inconcepibile in effetti una decisione negativa in questo senso, considerata la particolarità dell'opera e nello specifico le peculiarità della zona in questione, ad alto rischio idraulico, alla luce anche di un progetto che pare non abbia alle spalle dovuti studi e approfondimenti."



"Riteniamo che, vista la superficialità dell'iter seguito ad Altopascio, unito alle forti perplessità sui risvolti negativi di un progetto che potrebbe peggiorare la situazione anzichè migliorarla, anche dal punto di vista della salute pubblica, sia fondamentale - conclude Elisa Montemagni-salvaguardare appieno la salute dei residenti e fare tutto quanto possibile per garantire a quei cittadini trasparenza e le maggiori rassicurazioni che l'opera abbia tutti i crismi e le caratteristiche per essere risolutiva di una situazione che riterremo tale solo dopo la realizzazione del terzo lotto della circonvallazione altopascese. Ci attendiamo, quindi, entro il prossimo 20 aprile una decisione equilibrata e consapevole da parte degli organi regionali, come fortemente richiesto dai Comitati e sostenuto dalla sottoscritta. A tal proposito, presenterò un'interrogazione urgente che possa aiutare a sensibilizzare gli organi regionali che, siamo certi, prenderanno in considerazione le nostre giuste istanze."