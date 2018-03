Piana



Murales al posto del degrado, l'iniziativa nel comune di Capannori

giovedì, 15 marzo 2018, 16:43

di gabriele muratori

Presentati questa mattina presso la sala giunta comunale i risultati dell'iniziativa promossa dal Comune di Capannori e sostenuta dalla Banca Credito Cooperativo Banca di Pescia e Cascina, e denominato "Il nostro Territorio ci sta a cuore", volto a sviluppare nuovi progetti per il miglioramento della vivibilità urbana nel territorio capannorese. Tale iniziativa, pubblicizzata sul relativo portale www.sceglitu.bancadipesciaecascina.it, tra l'inizio del dicembre scorso e la fine di febbraio, ha richiesto la votazione di quattro proposte da mettere in atto per il comune di Capannori, relative al progetto "Piedibus", ovvero la sostenibilità del muoversi a piedi per andare a scuola, "Murales e spazi pubblici", quindi la realizzazione di murales creativi e colorati per zone grigie o degradate, "Borracce e Schiacciabottiglie", per insegnare il riciclo della plastica, ed infine "Cartelli di promozione", ovvero la nuova segnaletica che racconta la storia e la tradizione del comune rurale tra i più famosi d'Italia.

"Murales per spazi pubblici" è stata l'idea che ha raggiunto il maggior numero di preferenze raccolte sia on-line, sia presso gli sportelli della filiale capannorese dell'istituto di credito di via dei Colombini, dando così il via libera ad una serie di opere di decoro che andranno quindi a riprendere ed abbellire zone degradate o grigie, necessitanti di un po' di colore e quindi di vitalità. Soddisfazione per l'assessore alle politiche giovanili del comune, Lia Miccichè, la quale ha seguito il progetto da vicino e sostenuto i giovani volenterosi che dalla prossima imminente primavera, fino alla fine dell'estate, si adopereranno per andare a dipingere murales e graffiti di svariati colori in punti purtroppo spenti o peggio ancora, degradati da scritte offensive come svastiche e messaggi violenti e offensivi. Presenti questa mattina presso la sala giunta del comune di Capannori, anche due artisti lucchesi che fungeranno da cabina di regia per l'esercito dei decoratori che porterà sorriso e colori in tutto il territorio. Con i due nomi d'arte, Freddy Pills e Skill Hands, i due giovani graffitari hanno sancito l'inizio della manifestazione realizzando un bellissimo ed emozionante murales sul retro del palazzo comunale, riportando l'eclatante raffigurazione di quattro personaggi storici legati al comune di Capannori, collocati accanto allo stemma municipale, ovvero di Santa Gemma Galgani, Don Aldo Mei, Lorenzo Nottolini e Carlo Piaggia.

Altri murales poi sono già stati effettuati in altri punti del comune, tra cui il centro giovani di Santa Margherita, il mercato ortofrutticolo e lo stadio di Marlia, il campo sportivo di Lammari ed i sottopassi carrabili di Tassignano e Paganico. Il lavoro di abbellimento e pittura riguarderà i punti pubblici, ma non saranno tralasciati i luoghi privati su richiesta proprio dei cittadini che lo richiederanno. Da aggiungere poi che è attualmente in corso un dialogo con Enel onde poter inglobare nel progetto di abbellimento anche le centraline elettriche, troppo spesso obiettivo di vandali deturpatori. "Tutti e quattro i progetti in gara si sono equiparati per la loro utilità, ma i cittadini hanno preferito ripulire molti orrori che imbrattano da troppo tempo i muri del nostro territorio" – riferisce l'assessore Miccichè. Felice anche il titolare della filiale capannorese dell'istituto di credito Antonio Giusti, accompagnato dalla sua direttrice Cristiana Rangoni, il quale è rimasto affascinato dalle opere che verranno dipinte nei punti più bui di Capannori. "Purtroppo oggi molto spesso, pensando ai murales, viene in mente un' atto vandalico, ma non è di certo il caso che riguarda la nostra iniziativa. I Murales che verranno dipinti sui muri dei campi sportivi, delle palestre e dei sottopassi, saranno delle vere e proprie opere d'arte, basti appunto vedere molte spettacolari raffigurazioni che ritroviamo nei muri delle stazioni di molte grandi città del mondo". Cinquemila euro è la cifra stanziata della banca per sostenere il progetto, che andrà a ricoprire le spese per il corso di formazione per i neo artisti e la logistica per l'attuazione dei graffiti in stile Street Art, che vedrà la partecipazione di molti giovani ma anche di cittadini più attempati in vena di mettere in mostra la loro vena artistica per il bene di tutti. "Una brillante idea, quella dei Murales, che vede poi il comune di Capannori come comune pilota per tutta la provincia di Lucca, fautore di un'iniziativa dalla quale ci aspettiamo molto" - conclude l'assessore - "e da cui speriamo che molti altri comuni ci ricopino l'idea".