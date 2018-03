Oltre 500 euro raccolti a Porcari a favore del progetto Parrucche dell’Avo

Altri articoli in Piana

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:55

Si estende a Capannori il sistema del 'Controllo di Vicinato' promosso a partire dal giugno scorso dall'amministrazione comunale in seguito ad un accordo con la Prefettura di Lucca per aumentare la sicurezza sul territorio attraverso una stretta collaborazione tra cittadini, amministrazione, polizia municipale e le altre forze dell'ordine

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:50

Torna “La forza delle Idee”, la vita raccontata da scrittori illustri e talenti emergenti, iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale del Comune di Porcari e curata dall’Associazione culturale Venti d’arte

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:28

I ladri sono entrati nella notte, dopo aver infranto il vetro della porta, nel negozio di biciclette Bike Academy in via di Sottomonte. E' il secondo furto in cinque mesi

mercoledì, 14 marzo 2018, 09:01

Il successo dell’Under 14 Silver sul campo di Pontedera e quello dell’Under 14 Gold a Firenze sono i risultati che illuminano la settimana di gare delle formazioni giovanili del Bf Porcari

martedì, 13 marzo 2018, 17:27

Irregolari e con precedenti penali per spaccio di droga: è questo il bilancio dell’operazione di controllo e prevenzione condotta in un circolo della cittadina del Tau dalla polizia municipale insieme con i carabinieri di Altopascio e con il nucleo carabinieri dell’ispettorato del lavoro

martedì, 13 marzo 2018, 16:07

Sarà installato a Lunata in via della Chiesa, nel parcheggio di fronte alle Poste, un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque Spa, gestore idrico della Piana Lucchese e del Basso Valdarno in collaborazione con il Comune