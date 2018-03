Pasquetta e Giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo nella Riserva del lago di Sibolla

Altri articoli in Piana

sabato, 31 marzo 2018, 16:23

Il vicesindaco di Porcari e assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi risponde con un lungo intervento alle osservazioni mosse dal consigliere Favilla in merito ai finanziamenti per l'edilizia sportiva che il Comune si sarebbe lasciato sfuggire

sabato, 31 marzo 2018, 16:17

"È davvero singolare che a mandare un intervento del genere sia l'opposizione e non i lavoratori o la rappresentanza sindacale, segno evidente che nessuno ha disertato niente, che non c'è niente di sorprendente o di sconvolgente, ma che, al contrario, su ogni decisione sono stati informati i rappresentanti dei lavoratori"

sabato, 31 marzo 2018, 15:09

It Risorse può insediarsi in via del Palazzaccio, ad Altopascio. Lo scrive la Regione Toscana, in una lettera protocollata dall’ente comunale e già inoltrata dall’amministrazione D’Ambrosio ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, mentre i cittadini interessati potranno ritirarla martedì direttamente in Comune

sabato, 31 marzo 2018, 11:36

Prosegue nell'ambito del progetto 'Strade sicure' l'opera di sistemazione della viabilità comunale da parte dell'amministrazione Menesini con ulteriori due 'pacchetti' di interventi di asfaltatura che, per un investimento complessivo di circa 240 mila euro, interesseranno una trentina di strade comunali

sabato, 31 marzo 2018, 11:20

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti sottolinea il gesto eroico del carabiniere lucchese che a Bologna ha salvato una persona anziana da un incendio

sabato, 31 marzo 2018, 10:38

A inaugurare la versione in blu del municipio di piazza Aldo Moro – il blu si accende con l'accensione della pubblica illuminazione, quindi di sera e di notte – sono stati ieri sera (venerdì 30) il sindaco Luca Menesini e Paula Terra Antunes, responsabile di "Light up blue Lucca", progetto...