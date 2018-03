Piana



Personale di pittura dell'artista lucchese Cinzia Coronese alle Camelie

venerdì, 9 marzo 2018, 12:25

Nel territorio capannorese, in occasione della “29^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia”, la pittrice lucchese Cinzia Coronese presenta: “Un po' di me” una personale di pittura che si terrà nella chiesa di S. Lucia a S. Andrea di Compito.

“Ho avuto occasione di partecipare, - spiega l’artista Cinzia Coronese - sempre in occasione e sul tema della XXIX.a Mostra delle Camelie, inizialmente alla collettiva che si è tenuta a Lucca presso Villa Bottini dal 4 febbraio al 4 marzo. Pertanto questa nuova mostra è in pratica una continuazione per le “Camelie” e si terrà a S. Andrea e Pieve di Compito. Questa volta con una personale, aggiungendo altri dipinti che esporrò nella chiesetta di S Lucia ed in complessivo saranno otto i miei lavori esposti, due dei quali nuovi con riferimento al meraviglioso fiore della camelia. Infatti uno di questi l’ho utilizzato come immagine per locandina e cartoline: un olio su tela e si intitola “Pour la Femme”. L’ho dedicato alla donna, un insieme di pieghe dipinte in diverse angolazioni, con trasparenze in un movimento soffice e sinuoso. Sintetizza le tante sfaccettature, la complessità dell’essere femminile. Il titolo? “un po’ di me” perché l’arte è una parte di me”.

Vernissage di questa mostra d’arte dalla mattina di questo sabato 10 marzo e le sue opere si potranno vedere nei successivi giorni: 11, 17/18, 24/25, 31 marzo-1/2 aprile con orario 10-18. Ingresso gratuito.