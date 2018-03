Piana : capannori



Petrini (FdI): "Contro i furti le misure del comune sono insufficienti"

martedì, 27 marzo 2018, 12:45

"Mentre il comune e l'assessore Miccichè continuano le riunioni sulla sicurezza, furti e rapine non tendono a placarsi" lo rileva Matteo Petrini, coordinatore Fratelli d'Italia Capannori.

"Negli incontri tenutosi fino ad oggi, dove abbiamo partecipato con i nostri rappresentanti zonali, abbiamo assistito alle rimostranze dei cittadini che, scontenti delle soluzioni finora adottate, chiedevano all'amministrazione comunale di investire in maniera più seria sul tema sicurezza – sottolinea Petrini – l'assessore, in rappresentanza del Comune, rispondeva che le iniziative adottate (come Whatsappiamo in sicurezza) si fossero in realtà rivelate utili per attenuare la piaga dei furti".

"La prima riunione si tenne proprio ad Artemisia e riguardò il paese di Tassignano, dove lunedì si è consumata l'ennesima spiacevole situazione: un anziano si è ritrovato in casa tre malviventi incappucciati che lo hanno minacciato e derubato – ricorda l'esponente FdI – Ci chiediamo quindi nuovamente se l'Amministrazione intenda realmente affrontare il problema sicurezza con i gruppi WhatsApp o con i cartelli di controllo vicinato. Nel concreto la richiesta di telecamere nei punti nevralgici dei paesi è stata più volte ignorata se non considerata inutile così come quella dei vigili di quartiere".

"Proprio sulla polizia municipale va fatta l'ultima riflessione – chiude Petrini – Estendere il pattugliamento sino alle 22 non è la soluzione ideale: va considerato che l'arco orario critico per i furti non è quello, che il Corpo è sotto organico e non va sovraccaricato. Affrontare seriamente il problema è possibile: diversi Comuni stanno infatti procedendo a nuove assunzioni tramite mobilità interna o con il sostegno dei privati; queste sono le azioni da intraprendere, promuovendo, allo stesso tempo una collaborazione con le altre forze dell'ordine. Con l'apertura della sede di FdI, intendiamo promuovere incontri con i cittadini al fine di recepire le loro idee ed esigenze e trasformarle in richieste da fare a questa amministrazione che evidentemente, da sola, non riesce a trovare soluzioni accettabili".